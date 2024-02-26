В Україні змінили правила декретної відпустки у 2024 році: як оформити і коли піти

Відтепер початок декретної відпустки буде можливим після 30-го тижня вагітності, а жінка зможе самостійно визначити потрібну їй дату. Крім того, з дозволу лікаря можна буде продовжувати працювати.

Related video

Після ухвалених змін Урядом, вагітні жінки можуть самостійно обирати час початку декретної відпустки пізніше 30-го тижня вагітності. Для цього достатньо подати заяву лікареві, який веде вагітність. Про це повідомляє Уряд.

Як було раніше?

До набуття чинності наказу Міністерства охорони здоровʼя 10 листопада 2023 року початок декретної відпустки був обовʼязковим з 30-го тижня вагітності. Вибрати конкретну дату було неможливо.

Крім того, із 30-го тижня вагітності лікар формував пацієнтці медичний висновок про тимчасову непрацездатність, а електронний лікарняний автоматично потрапляв до роботодавця.

Водночас продовжити роботу було можливо, однак це скорочувало термін декретної відпустки, а розмір допомоги зменшувався.

Як буде зараз?

Відтепер початок декретної відпустки буде можливим після 30-го тижня вагітності. Жінка зможе самостійно визначити дату початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, або ж розпочати відпустку з 30-го тижня без додаткових дій.

Продовжити роботу жінка зможе з дозволу свого лікаря, і це не впливає на тривалість декретної відпустки, а розмір допомоги не зменшується.

Нагадаємо, раніше видання US. News повідомило, що згідно із дослідженнями, психічне здоров'я жінки під час вагітності сильно впливає на здоров'я її дитини, особливо на її психіку. Зокрема, діти з більшою ймовірністю мали симптоми РДУГ або проявляли агресивну поведінку, якщо їхні мами під час вагітності часто зазнавали стресу або сильних переживань.

Раніше Фокус з посиланням на вирок Шаргородського районного суду Вінницької області від 19 січня повідомляв, що в Україні засудили чоловіка, який вважає себе хворим і непридатним до військової служби. Обвинувачений зазначив, що після першої повістки отримав відстрочку, бо мав трьох неповнолітніх дітей.