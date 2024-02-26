В Украине изменили правила декретного отпуска в 2024 году: как оформить и когда уйти

Отныне начало декретного отпуска будет возможным после 30-й недели беременности, а женщина сможет самостоятельно определить нужную ей дату. Кроме того, с разрешения врача можно будет продолжать работать.

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После принятых изменений Правительством, беременные женщины могут самостоятельно выбирать время начала декретного отпуска позже 30-й недели беременности. Для этого достаточно подать заявление врачу, который ведет беременность. Об этом сообщает Правительство.

Как было раньше?

До вступления в силу приказа Министерства здравоохранения 10 ноября 2023 года начало декретного отпуска было обязательным с 30-й недели беременности. Выбрать конкретную дату было невозможно.

Кроме того, с 30-й недели беременности врач формировал пациентке медицинское заключение о временной нетрудоспособности, а электронный больничный автоматически попадал к работодателю.

При этом продолжить работу было возможно, однако это сокращало срок декретного отпуска, а размер пособия уменьшался.

Как будет сейчас?

Отныне начало декретного отпуска будет возможным после 30-й недели беременности. Женщина сможет самостоятельно определить дату начала отпуска в связи с беременностью и родами, или же начать отпуск с 30-й недели без дополнительных действий.

Продолжить работу женщина сможет с разрешения своего врача, и это не влияет на продолжительность декретного отпуска, а размер пособия не уменьшается.

Напомним, ранее издание US. News сообщило, что согласно исследованиям, психическое здоровье женщины во время беременности сильно влияет на здоровье ее ребенка, особенно на его психику. В частности, дети с большей вероятностью имели симптомы РДВГ или проявляли агрессивное поведение, если их мамы во время беременности часто испытывали стресс или сильные переживания.

Ранее Фокус со ссылкой на приговор Шаргородского районного суда Винницкой области от 19 января сообщал, что в Украине осудили мужчину, который считает себя больным и непригодным к военной службе. Обвиняемый отметил, что после первой повестки получил отсрочку, так как имел троих несовершеннолетних детей.