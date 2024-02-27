Відсторонений голова "Укрнафтобуріння" спростував податкові досягнення управителів "Укрнафти"

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Голова ради директорів Британської JKX Oil & Gas Михайло Бакуненко, який пів року тому був відсторонений "Укрнафтою" від виконання обов’язків голови "Укрнафтобуріння", спростував податкові досягнення новопризначеного "Укрнафтою" тимчасового менеджменту. Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

Днями, керівництво "Укрнафтобуріння" отримало відзнаку Гетманцева як "лідер галузі зі сплати податків, що підтримує державу в скрутний час". Проте це досягнення минулих управителів, доводить відсторонений голова УНБ Михайло Бакуненко.

Як свідчать оприлюднені Бакуненко дані по сплаті податків – понад 95% з них було сплачено компанією під його головуванням у першому півріччі 2023 року шляхом авансування податків для підтримання обороноздатності держави в скрутний час в сумі 3,895 млрд грн. За час нових управителів від "Укрнафти" за друге півріччя ця сума є в 10 разів меншою та складає всього 287 млн грн.

"Загрібати жар чужими руками, як і використовувати переплату, сформовану попереднім менеджментом, завжди легко. Нуль відсотків розуміння, 100% засудження", — резюмує Бакуненко.

Нагадаємо, Укрнафта втратила ліцензію на велике родовище. За даними ЗМІ, управитель ПАТ "Укрнафтобуріння" компанія "Укрнафта" втратила в суді ліцензію на Сахалінське родовище. А це понад 700 млн кубометрів газу на рік. Судовий спір щодо ліцензії тривав багато років і "Укрнафтобуріння" здобувало перемогу в усіх судових спорах. Однак, з приходом нового керівника, призначений керівником Укрнафти Корецьким новий менеджмент повністю звільнив юридичну команду, яка супроводжувала цю справу, а призначені юристи справу програли, чим завдали багатомільярдних збитків, зазначає видання.