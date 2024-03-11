Заплатили страшну ціну: Зеленська висловилася про отримання Україною першого "Оскара"

Перша леді нагадала, що саме два роки тому окупанти скинули авіабомбу на пологовий будинок в Маріуполі.

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Перша леді України Олена Зеленська прокоментувала перемогу українського документального фільму "20 днів у Маріуполі", знятого режисером Мстиславом Черновим, на престижній кінопремії. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, за словами дружини глави держави, для України ця подія має вкрай важливе значення. Перша леді переконана, що це вкрай важлива перемога для всієї країни, оскільки, в першу чергу, перемогла правда. Крім того, саме кілька днів тому минуло два роки з того моменту, як росіяни атакували авіабомбою пологовий будинок у Маріуполі. Окупанти вже два роки хочуть приховати страшний злочин, скоєний проти всього міста і проти людства.

Окремо вона висловила вдячність всім членам творчої команди, які залучилися до створення фільму. За її словами, це допомогло всьому світу дізнатися правду, а українці за цю нагороду заплатили страшну ціну.

"Проте сьогодні в Україні вами пишаються всі. В наших серцях, а тепер ще й в історії кінематографу Маріуполь завжди буде мати особливе місце. Премія "Оскар" для "20 днів у Маріуполі" — це впевненість у перемозі справедливості, а також що не можна нікого і ніщо забувати", — додала Олена Зеленська.

Премія "Оскар" для України: як відреагував президент Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський прокоментував новину про тріумф українського фільму "20 днів у Маріуполі" на кінопремії "Оскар". У своєму Telegram-каналі президент зазначив, що РФ понад два роки тому вдалася до жорсткого терору Маріуполя. Він висловив вдячність команді, яка працювала над даною кінострічкою, що допомогло отримати таку вкрай важливу нагороду.

Крім того, Зеленський висловив вдячність всім представникам світових ЗМІ за розуміння важливості висвітлення правди про боротьбу України та розповідь про неї.

Зазначимо, що на цьогорічній церемонії вручення премії "Оскар", яка відбулася напередодні, американський актор Джон Сіна вибіг на сцену абсолютно голим, прикривши своє інтимне місце конвертом із написом "Найкращий дизайн костюмів".

Крім того, всі номінанти "Оскара" отримали пакет подарунків, вартість кожного з них становить 180 тисяч доларів.