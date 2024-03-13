Знімали розслідування про торгівлю з Росією: з Польщі депортували українських журналістів

За словами Юрія Конкевича, місцева поліція затримала їх із колегою та вилучила техніку. Також їх назвали особами, які загрожують національній безпеці Польщі.

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Із Польщі депортували двох українських журналістів, які намагалися розслідувати тему вантажних перевезень на польсько-російському кордоні. Про це йдеться в публікації Національної спілки журналістів України (НСЖУ) від 13 березня.

Йдеться про журналістів інформаційного агентства "Район.in.ua" Юрія Конкевича та Олександра Пилюка. У них відібрали техніку і депортували з країни.

"Польська поліція затримала нас і вилучила майно, не повідомила консула, не дала змоги зателефонувати в Україну, а Агентство внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, і видворила", — розповів журналіст Юрій Конкевич.

З Польщі депортували двох українських журналістів, які знімали розслідування Фото: НСЖУ

Редакція "Район.in.ua" звернулася до органів державної влади України та Польщі. Їх попросили належним чином відреагувати на інцидент, який стався на кордоні. Примітно, що це вже не перший подібний випадок.

"Ми звертаємося до міжнародних журналістських організацій за підтримкою, адже така реакція польських правоохоронців загрожує свободі слова не лише щодо українських журналістів. Також ми вимагаємо повернути майно, яке є цінним і становить матеріальну цінність", — звертається директор ІА "Район.in.ua" Ігор Денисевич.

Примітно, що раніше польські силовики затримали інших розслідувачів видання "Українська правда" — Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка. Вони також намагалися висвітлити тему торгівлі між Польщею і Білоруссю з Росією.

Національна спілка журналістів висловила свою солідарність з колегами і закликає захистити їхні права.

З Польщі депортували двох українських журналістів, які знімали розслідування Фото: Скриншот

Нагадаємо, минулий інцидент стався ще 27 лютого. Тоді в Польщі затримали українського журналіста, який знімав на кордоні. Знімальну групу доправили до комендатури, де обшукували їхнє авто, забрали всі картки пам'яті з камер, усі телефони та документи.