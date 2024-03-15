Після розслідування Bihus.Info: начальник метро Києва написав заяву на звільнення

У КМДА повідомили, що обов'язки начальника метрополітену тимчасово виконуватиме головний інженер столичної підземки Віктор Вигівський.

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Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА) 15 березня.

Повідомляють, що після відставки Брагінського обов'язки начальника столичної підземки тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.

Зазначимо, що про звільнення глави "Київського метрополітену" стало відомо менш ніж за добу після публікації розслідування Bihus.Info, у якому журналісти розповіли, зокрема, про майно близьких Брагінського.

Розслідування Bihus.info про Брагінського: що відомо

Розслідування Bihus.info було оприлюднено 14 березня. У ньому йдеться, що на матір-пенсіонерку Віктора Брагінського, який 10 років очолював метро Києва, оформлено дві двокімнатні квартири в ЖК White Lines, кожна з яких коштує від 10 мільйонів гривень. Придбано їх було на початку 2024 року.

Журналісти також зазначили, що "не зовсім колишня дружина" Брагінського є власницею двокімнатної квартири в ЖК "Річмонд" за 3 мільйони гривень і ділянки за 760 тисяч доларів у селищі Козин Київської області.

Крім того, за даними розслідувачів, сестра Брагінського придбала у нього ділянку землі в Київській області з "космічною націнкою" — за 2 мільйони гривень.

Розслідування про Брагінського

Нагадаємо, 14 березня мер Києва Віталій Кличко оголосив про відсторонення Віктора Брагінського від виконання обов'язків. Міський голова також заявив, що фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus.info, мають займатися правоохоронці.

Раніше, 30 січня, глава Офісу трансформації Максим Бахматов заявив, що ремонт проблемних станцій київського метрополітену обійдеться в мільярд гривень. Він підкреслив, що в Києві не займалися ремонтом станцій метро протягом 13 років.