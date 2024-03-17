Три дружини, троє дітей і сам таджик: прикордонники затримали незвичайного ухилянта (фото)

У Таджикистані в чоловіка залишилися дві цивільні дружини і троє дітей, а в Києві він одружився з українкою й отримав українське громадянство. Тепер із його документами розбираються правоохоронці.

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Чоловік з українським паспортом, який намагався виїхати до Словаччини автобусом "Свалява-Кошице", поставив прикордонників у патову ситуацію, повідомляє пресслужба ДПСУ.

Під час проходження контролю разом із паспортом він показав три свідоцтва про народження дітей — громадян Таджикистану.

Під час спілкування з прикордонниками він розповів, що за національністю — таджик, і на батьківщині у нього залишилося дві цивільні дружини, які народили йому трьох дітей. У 2022 році він приїхав до Києва, де одружився з українкою і став громадянином України.

Український закордонний паспорт чоловік отримав у травні минулого року

Під час ретельнішої перевірки документів з'ясувалося, що у свідоцтвах про народження дітей є підробки. Оригінальні дані були виведені хімічною речовиною, а зверху нанесено свіжий текст.

У всіх трьох свідоцтвах про народження дітей помічено сліди підробки Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Інспектори прикордонного контролю викликали на пункт пропуску поліцейських. Після прибуття слідчо-оперативна група вилучила документи з підробками.

"На адресу Нацполіції прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів", — заявили у відомстві.

Тим часом деякі українські чоловіки продовжують шукати шляхи виїхати за кордон, щоб не потрапити під мобілізацію. Нещодавно в Роздільнянському районі Одеської області прикордонники Подільського загону затримали двох громадян, які намагалися незаконно перетнути кордон із Молдовою. Вони хотіли перебратися через протитранспортний рів за допомогою телескопічної драбини.

Ще одного ухилянта одеським прикордонникам довелося діставати з дерева, куди того загнали вовки. Чоловік сам звернувся по допомогу.

Прикордонники відділення "Княгиня" під час патрулювання в горах виявили чоловіка, який лежав на землі та мав "вкрай виснажений вигляд". Пізніше з'ясувалося, що він намагався втекти до Словаччини, але не втримався на скелі та впав із крутого схилу. Падаючи, він загубив мобільний телефон, тому зателефонувати й викликати допомогу можливості не було.

Раніше Фокус писав, що прикордонники затримали українця, який нелегально пробирався з-за кордону в Україну, а 25 лютого в Держприкордонслужбі повідомили, що українець "поховав" дружину, щоб втекти з країни.