Всім би так "розпадатися": Арахамія відреагував на чутки про розкол "Слуги народу"

За словами очільника монобільшості у парламенті, фракція "Слуга народу" регулярно з 2019 року чує про свій розкол і те, що політична сила нібито тріщить по швах.

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Лідер президентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заперечив проблеми в монобільшості і спростував чутки про її можливий розпад. Про це народний депутат написав у Telegram у середу, 20 березня.

За його словами, "Слуга народу" з моменту обрання до парламенту у 2019 році "з певною регулярністю" дізнається, що "монобільшості не існує".

"За цей час ми провели реформи, на які у ВР не було голосів з часу проголошення незалежності, і забезпечили законодавчу базу для отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС. Всім би так "розпадатися", — написав Арахамія.

Лідер політсили у парламенті у своєму дописі також прикріпив низку публікацій у ЗМІ, які уже раніше повідомляли про те, що "монобільшість "Слуг народу" тріщить по швах".

Арахамія нагадав, що про розпад монобільшості говорять з 2019 року Арахамія нагадав, що про розпад монобільшості говорять з 2019 року Арахамія нагадав, що про розпад монобільшості говорять з 2019 року Арахамія нагадав, що про розпад монобільшості говорять з 2019 року Арахамія нагадав, що про розпад монобільшості говорять з 2019 року Арахамія нагадав, що про розпад монобільшості говорять з 2019 року

Що ще кажуть в "Слузі народу"?

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук запевнив в ефірі "Київ24", що написаних заяв на складання депутатських мандатів фізично немає.

"Є окремі люди, які висловлювали своє невдоволення ще до початку повномасштабного вторгнення щодо того, що їм не зовсім вдається реалізовуватися. Хтось можливо згадує свої старі часи заняття бізнесом, коли вони почувалися більш вільно", — сказав Камельчук.

20 березня журналісти "Української правди" опублікували матеріал, у якому йдеться, що зараз фракція "Слуга народу" у Верховній Раді близька до "остаточної дезорганізації". Скласти мандат нібито хочуть десятки народних депутатів. Один із членів "Зе!Команди" повідомив виданню, що основною причиною "піти" є відсутність мотивації. А керівництво "Слуг народу" позбавлене можливості заохочувати народних обранців до роботи, бо не може запропонувати їм ніяких додаткових кар'єрних чи політичних перспектив.

22 лютого стало відомо, що народний депутат від "Слуги народу" В'ячеслав Медяник написав заяву про складання депутатських повноважень.

26 січня Давид Арахамія повідомляв, що всього 17 нардепів від монобільшості написали заяву на складання мандата. Політична сила ухвалила рішення, що голосувати за складання мандата можна буде лише в тому разі, якщо є відповідні обставини по здоров'ю.