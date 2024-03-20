Всем бы так "распадаться": Арахамия отреагировал на слухи о расколе "Слуги народа"

По словам главы монобольшинства в парламенте, фракция "Слуга народа" регулярно с 2019 года слышит о своем расколе и то, что политическая сила якобы трещит по швам.

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Лидер президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия отрицает проблемы в монобольшинстве и опроверг слухи о его возможном распаде. Об этом народный депутат написал в Telegram в среду, 20 марта.

По его словам, "Слуга народа" с момента избрания в парламент в 2019 году "с определенной регулярностью" узнает, что "монобольшинства не существует".

"За это время мы провели реформы, на которые у ВР не было голосов со времени провозглашения независимости, и обеспечили законодательную базу для получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС. Всем бы так "распадаться", — написал Арахамия.

Лидер политсилы в парламенте в своей заметке также прикрепил ряд публикаций в СМИ, которые уже ранее сообщали о том, что "монобольшинство "Слуг народа" трещит по швам".

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Что еще говорят в "Слуге народа"?

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук заверил в эфире "Киев24", что написанных заявлений на сложение депутатских мандатов физически нет.

"Есть отдельные люди, которые выражали свое недовольство еще до начала полномасштабного вторжения относительно того, что им не совсем удается реализовываться. Кто-то возможно вспоминает свои старые времена занятия бизнесом, когда они чувствовали себя более свободно", — сказал Камельчук.

20 марта журналисты "Украинской правды" опубликовали материал, в котором говорится, что сейчас фракция "Слуга народа" в Верховной Раде близка к "окончательной дезорганизации". Сложить мандат якобы хотят десятки народных депутатов. Один из членов "Зе!Команды" сообщил изданию, что основной причиной "уйти" является отсутствие мотивации. А руководство "Слуг народа" лишено возможности поощрять народных избранников к работе, потому что не может предложить им никаких дополнительных карьерных или политических перспектив.

22 февраля стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Вячеслав Медяник написал заявление о сложении депутатских полномочий.

26 января Давид Арахамия сообщал, что всего 17 нардепов от монобольшинства написали заявление на сложение мандата. Политическая сила приняла решение, что голосовать за сложение мандата можно будет только в том случае, если есть соответствующие обстоятельства по здоровью.