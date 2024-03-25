Масово підробляв документи киянам: поліція затримала жителя столиці з паспортом РФ (фото)

За даними слідства, у фігуранта вилучили 27 печаток різних медзакладів, а також понад пів тисячі медичних бланків.

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Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який займався підробкою медичних документів та мав російський паспорт. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Так, чоловік займався підробкою медичних книжок, які надавали можливість громадянам отримувати допуск до роботи, пов’язаної з обслуговуванням населення.

"Під час проведення обшуку у квартирі фігуранта вилучено 27 печаток різних медичних установ, 540 бланків медичних книжок, одна з яких вже була повністю оформлена. Крім цього, у чоловіка вилучено паспорт громадянина РФ", — зазначили в пресслужбі.

Вартість одного такого "документа" становила 150 гривень.

Наразі фігуранта затримали. Поліція перевіряє його можливу причетність до співпраці з ворогом.

Поліція затримала чоловіка з російським паспортом, який підробляв медичні документи киянам

Нагадаємо, співробітники Національної поліції спільно з оперативниками СБУ під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури викрили жителя Тернополя, який видавав фальшиві військові квитки. Фігурант справи називає себе прихильником так званого "народовладдя". Він відкрив у Тернополі альтернативний "орган місцевого самоврядування" і видавав своїм однодумцям фальшиві військово-облікові документи.

Також стало відомо, що троє колишніх народних депутатів Сергій Кацуба, Олександр Третьяков та Олександр Зац втекли з України за системою "Шлях" під час повномасштабного вторгнення Росії, вдавши із себе волонтерів.