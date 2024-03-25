Майно оформлене на родину: проти голови Антимонопольного комітету порушили справу (фото, відео)

Журналісти виявили, що родина посадовця у період 2020-2023 років придбала нерухомість і транспортні засоби загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

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Матеріали журналістів виявилися підставою для порушення кримінального провадження проти Павла Кириленка, голови Антимонопольного комітету, за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації". Про це "Радіо Свободі" повідомили у пресслужбі САП.

У розслідуванні вказано про те, що журналісти виявили, що родина посадовця у період 2020-2023 років придбала нерухомість і транспортні засоби загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень. Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки у Київській області, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці України, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах на території Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді.

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"Схеми" з’ясували, що у родичів Кириленка бізнес відсутній. Щоб придбати все коштовне майно, офіційних доходів родини не вистачило, але воно на них було оформлене. Посадовець не вказував в декларації нерухомість та автівки, якими користується його родина.

Фото: Схеми

Елітне майно, як встановили журналісти, здебільшого оформлене на родичів дружини Кириленка. Вони придбали його у період, коли посадовець очолював Донецьку обласну адміністрацію та до його переведення на посаду голови АМКУ у 2023 році до столиці.

Родичі Кириленка також документальних підтверджень цій версії походження статків сім’ї надати не могли. Вони заявили, що "все залишилось в окупованій Горлівці".

За інформацією "Схем", не вказав у декларації Кириленко майно, яким користується він і його родина. Йдеться про 4-кімнатну квартиру на території української столиці площею у майже 200 квадратних метрів, де посадовець мешкає з сім’єю, а також автомобіль BMW X3, яким користується дружина Кириленка.

Реакція голови Антимонопольного комітету

У коментарі "Схемам" Кириленко заявив, що джерело статків – це стартовий капітал родини, який формувався у період 90-х років. Саме тоді, як він вказав, бабуся його майбутньої дружини вигідно продала акції заводу "Стирол", що розташований на території Горлівки, отримані нею як працівницею заводу. Знайти офіційне підтвердження цим операціям журналістам не вдалось.

Нагадаємо, у вересні НАБУ закликало порушити кримінальне провадження проти посадовців Держаудитслужби. Голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко назвав причини.