Парфумерні тренди: як обрати свій ідеальний аромат

Мода на одяг динамічно змінюється. А мода на парфуми при цьому більш консервативна і залежна від багатьох факторів. Але це не означає, що не з'являється нічого нового.

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Компанії, що працюють у цій сфері, намагаються випустити найкращі жіночі парфуми, які відразу ж стануть популярними. Для цього вони запрошують знаменитих парфумерів, використовують будь-які можливості для просування своєї продукції, уважно стежать за успіхами конкурентів і намагаються перехопити в них перспективні ідеї. Існує чимало компаній, які не займаються розробленням композицій, а випускають вільні варіації, взявши за основу найкращі аромати для жінок з каталогів знаменитих брендів. У результаті отримуємо спрощений варіант з мінімальною кількістю оригінальних нот, але часто він продається краще, ніж еталонний зразок, оскільки коштує набагато дешевше.

Цікаві закономірності

У 20 столітті легко простежується взаємозв'язок між фасонами жіночого одягу та популярними парфумами. Наприклад, у 40-ві жінкам доводилося бути дуже сильними та мужніми, тому стриманий стиль в одязі доповнюється парфумерією з нотами шкіри. Після війни повертається романтична жіночність у вигляді приталених пишних спідниць, туфель-човників і квіткових запашних акордів конвалії, фіалки, троянди. У 60-70-ті модні тенденції в одязі формуються під впливом молодіжної субкультури хіпі. Це штани кльош, багаторівневі сукні та спідниці, етнічні елементи, вишивка, бахрома та популярні жіночі парфуми з вираженими акордами трав і польових квітів.

Такий самий взаємозв'язок зберігся й в 21 столітті, але тепер він не так явно виражений. Ми звільнилися від умовностей і під час підбору гардероба керуємося власними уподобаннями й зручністю. Не боїмося виділятися та меншою мірою залежимо від думки оточення. З'явилися альтернативні композиції з запахом щойно надрукованої газети, гуми, бензину, моторного мастила, мокрого асфальту. На противагу цій тенденції перші позиції в рейтингах популярності посіли гурманські жіночі парфуми з ароматами ванілі, морозива, різних десертів.

Модні парфумерні тренди 2023 року

● Квіти. Ніжні та елегантні поєднання романтичної півонії, вишуканої троянди та загадкового жасмину.

● Фрукти. Ноти яблука, граната, мандарина, груші.

● Гурманські акорди. Насичене звучання кави, ванілі, карамелі, шоколаду.

● Морська тематика.

● Багатошаровість. Тепер можна використовувати 2-3 варіанти одночасно.

ТОП 5 жіночих парфумів: у рейтингу тільки новинки

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● Franck Boclet Be My Wife. Романтичний, грайливий варіант з трав'яною свіжістю й квітково-фруктовим міксом. Велика кількість квіткових нот посилить вашу жіночність і чуттєвість, але для ділового стилю не підійде через їхнє насичене звучання.

● Viktor & Rolf Flowerbomb Midnight. Приємний аромат з вираженими квітковими акордами вражає модними мотивами жасмину, граната, ванілі. Дуже стійкий, позасезонний, підходить для будь-якого віку. Але його насичена солодкість сподобається не всім.

● Issey Miyake A Drop D'Issey Fraiche. Гідний варіант для повсякденного застосування та особливих випадків. Акорди дамаської троянди, бузку, анісу, жасмину, мигдалевого молочка добре доповнюють одне одного та забезпечують гармонійне звучання. Але деяким користувачам здається, що бузку занадто багато.

● Nasomatto Blamage. Ця композиція унісекс підійде тим, хто віддає перевагу оригінальним і екстравагантним варіантам, любить пригоди та експерименти. Нудно точно не буде. Прянощі та деревні ноти, приправлені легким димком – найкращий варіант для сміливих, рішучих жінок, які звикли впевнено йти по життю.

● Narciso Rodriguez Musc Noir. Приємне поєднання стиглої сливи з квітковими та східними мотивами підходить для повсякденного застосування та особливих випадків. Звучить сміливо, несподівано та загадково, але деякі користувачі вважають, що ця композиція не вирізняється високою стійкістю.