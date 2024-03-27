ВККС звільнила голову комісії Ігнатова, якого спецслужби викрили як громадянина РФ: що відомо

За інформацією журналістів, тепер долю суддів вирішуватиме комісія, у складі якої самі судді становлять менше половини, що суперечить європейським нормам.

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Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Роман Ігнатов, якого СБУ і Служба зовнішньої розвідки (СЗР) викрили в наявності російського громадянства, вирішив скласти повноваження члена комісії і подати у відставку. Про це 25 березня повідомило видання "Закон і Бізнес".

У середу, 27 березня, ВККС затвердила заяву про відставку Романа Ігнатова, пише "Закон і Бізнес".

Водночас видання акцентує на тому, що у зв'язку зі звільненням Ігнатова, який був одним із 8 представників суддівського корпусу у складі комісії, може виникнути питання щодо повноважень самої комісії.

"Адже тепер долю суддівської кар'єри вирішуватиме орган, у складі якого судді становлять менше половини, що суперечить європейським рекомендаціям щодо незалежності судової влади", — вказує "Закон і Бізнес".

Як стало відомо іншому виданню — "Судово-юридичній газеті", це рішення Ігнатова стало несподіваним для інших членів комісії, і на всі їхні спроби дізнатися, чому він ухвалив таке рішення, він відповідав відмовою. Водночас Ігнатов наполягав на тому, щоб питання про його відставку було розглянуто на пленарному засіданні, яке було заплановано на середу, 27 березня. Члени ВККС ніби обговорюють різні версії такого рішення голови.

Що відомо про Романа Ігнатова

Ще в грудні 2023 року СБУ і СЗР надіслали до ВККС лист про те, що голова комісії Роман Ігнатов, на думку спецслужб, має подвійне громадянство — України та Російської Федерації. За відомостями спецслужб, факт наявності паспорта громадянина Росії в Ігнатова доводять дані його біографії:

навчання в Саратовській державній академії права в момент ухвалення в РФ закону про громадянство — 1992 рік;

робота в прокуратурі Петрозаводська в Карелії в 1995-1996 роках, де він не міг би служити без наявності російського громадянства;

відсутність факту звернення до відповідних українських органів із заявою про вихід із громадянства РФ за певною процедурою.

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Водночас, як раніше повідомляв "Закон і Бізнес", у лютому 2024 року робоча група ВККС, створена у зв'язку з фактом звернення СБУ і СЗР, дійшла висновку, що Ігнатов може і далі очолювати комісію, оскільки точно встановити наявність у нього громадянства РФ нібито не вдалося.

Крім того, у ВККС також обговорюється ще одна версія відставки Ігнатова — досудове розслідування ДБР у кримінальній справі за ч. 2 ст. 111 КК (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Пов'язане воно з поїздкою голови комісії 2014 року в окупований Луганськ, де живе його мати і де він раніше працював. За інформацією видання, там Ігнатов був затриманий представниками так званої "ЛНР", але незабаром його звільнили за допомогою якоїсь знайомої, яка добре знала "високопоставлених осіб" цього сепаратистського утворення.

Видання зазначає, що цілком можливо, що, попри відставку з посади голови ВККС через наявність російського громадянства, Ігнатов може повернутися на посаду судді Київського апеляційного суду.

Хто такий Сергій Чумак

Видання "Закон і Бізнес" пише ще про одного члена ВККС, який, можливо, також може мати російське громадянство, — Сергія Чумака. Ці висновки були зроблені, виходячи з біографічних даних Чумака.

Фото: З відкритих джерел

Йдеться про те, що Сергій Чумак під час ухвалення вже згаданого закону РФ 1992 року про громадянство навчався в Ростовському державному університеті та проходив виробничу практику.

Крім того, першим місцем його роботи вказано органи прокуратури Донецької області — з 1997 року. Інформація, чим займався Чумак майже рік, відсутня. Видання припускає, що він міг приховати факт роботи в правоохоронних органах або органах юстиції РФ.

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