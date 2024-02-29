Ще два мільярдери з РФ відмовилися від російського громадянства

Андрій Баронов і Ратмір Тимашев, які входили до рейтингу "200 найбагатших бізнесменів Росії", залишили собі тільки громадянство Кіпру.

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Два російські мільярдери, Андрій Баронов і Ратмір Тимашев відмовилися від російського громадянства. Творці Veeam Software входили до рейтингу "200 найбагатших бізнесменів Росії". Зараз у них залишилося тільки громадянство Кіпру. Самі підприємці давно живуть за кордоном: Баронов у Швейцарії, а Тимашев — у США. Про це пише Forbes.

Засновники американських IT-компаній Veeam Software і Object First Андрій Баронов і Ратмір Тимашев відмовилися від російського громадянства. Раніше Баронов писав у соцмережах, що не підтримує вторгнення ЗС РФ в Україну і розкритикував бойові дії. Підприємці стали восьмим і дев'ятим бізнесменами з-поміж чинних і колишніх учасників списку Forbes, які здали російські паспорти за два останні роки.

Ратмір Тимашев Фото: Forbes

Про те, що бізнесмени відмовилися від громадянства, повідомив їхній знайомий. Він також розповів, що вони пройшли процедуру відмови в посольстві Росії в Республіці Кіпр і зараз у бізнесменів залишилося єдине кіпріотське громадянство. Самі підприємці давно живуть за кордоном: Баронов у Швейцарії, а Тимашев — у США.

Баронов ще торік повідомляв, що подав документи на виходи з громадянства.

"Я приватна особа і ніколи не роблю публічних коментарів особливо про політику. Я роблю рідкісний виняток, тому що глибоко вражений російською війною в Україні. Я офіційно подав усі документи, необхідні для відмови від російського громадянства", — писав бізнесмен.

Крім цього, Баронов критично висловився з приводу війни і повідомив, що пожертвував мільйони доларів авторитетним гуманітарним організаціям, які допомагали українцям.

З початку 2022 року від російського громадянства відмовилися. Раніше таке рішення ухвалили мільярдери Тимур Турлов (Freedom Holding), Юрій Мільнер (DST Global), Микола Сторонський (Revolut), Ігор Макаров ("Ареті"), засновник Coalco Василь Анісімов, засновник "Тройки Диалог" Рубен Варданян і колишній мільярдер, засновник Тінькофф Банку Олег Тіньков.

У 2020 році Forbes оцінював статки Андрія Баронова у 770 мільйонів доларів, а Ратміра Тімашева у 680 мільйонів доларів. Основа їхніх статків — це дохід від продажу компанії Veeam Software венчурному фонду зі США Insight Partners у 2020 році за п'ять мільярдів доларів.

Veeam Software спеціалізується на розробці програмних продуктів для управління даними, їх безпечного зберігання та резервного копіювання. Тимашев і Баронов заснували Veeam у 2006 році.

У лютому 2023 року партнери заснували у США компанію Object First. Вона розробляє програмний продукт зі зберігання резервних копій із захистом від вірусів-шифрувальників для клієнтів Veeam.

У 2023 році Veeam повністю згорнула бізнес у Росії.

Нагадаємо, російський мільярдер Василь Анісімов, колишній власник ліцензії на горілчаний бренд "Путинка" і холдингу нерухомості Coalco, зараз значиться громадянином Хорватії. Британські ЗМІ раніше повідомляли, що судячи з даних компанії в Лондоні, Анісімов змінив громадянство з російського на хорватське ще в середині 2022 року, інвестувавши в країну 11 мільйонів доларів. Анісімов також має громадянство Домініканської Республіки.