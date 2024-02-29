Еще два миллиардера из РФ отказались от российского гражданства

Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, входившие в рейтинг "200 богатейших бизнесменов России", оставили себе только гражданство Кипра.

Related video

Два российских миллиардера, Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства. Создатели Veeam Software входили в рейтинг "200 богатейших бизнесменов России". Сейчас у них осталось только гражданство Кипра. Сами предприниматели давно живут за границей: Баронов в Швейцарии, а Тимашев — в США. Об этом пишет Forbes.

Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства. Ранее Баронов писал в соцсетях, что не поддерживает вторжение ВС РФ в Украину и раскритиковал боевые действия. Предприниматели стали восьмым и девятым бизнесменами из числа действующих и бывших участников списка Forbes, сдавшими российские паспорта за два последних года.

Ратмир Тимашев Фото: Forbes

О том, что бизнесмены отказались от гражданства, сообщил их знакомый. Он также рассказал, что они прошли процедуру отказа в посольстве России в Республике Кипр и сейчас у бизнесменов осталось единственное киприотское гражданство. Сами предприниматели давно живут за границей: Баронов в Швейцарии, а Тимашев — в США.

Баронов еще в прошлом году сообщал, что подал документы на выходы из гражданства.

"Я частное лицо и никогда не делаю публичных комментариев особенно о политике. Я делаю редкое исключение, потому что глубоко потрясен российской войной в Украине. Я официально подал все документы, необходимые для отказа от российского гражданства", — писал бизнесмен.

Помимо этого, Баронов критически высказался по поводу войны и сообщил, что пожертвовал миллионы долларов авторитетным гуманитарным организациям, которые помогали украинцам.

С начала 2022 года от российского гражданства отказались. Ранее такое решение приняли миллиардеры Тимур Турлов (Freedom Holding), Юрий Мильнер (DST Global), Николай Сторонский (Revolut), Игорь Макаров ("Арети"), основатель Coalco Василий Анисимов, основатель "Тройки Диалог" Рубен Варданян и бывший миллиардер, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков.

В 2020 году Forbes оценивал состояние Андрея Баронова в 770 миллиона долларов, а Ратмира Тимашева в 680 миллиона долларов. Основа их состояния — это доход от продажи компании Veeam Software венчурному фонду из США Insight Partners в 2020 году за пять миллиардов долларов.

Veeam Software специализируется на разработке программных продуктов для управления данными, их безопасного хранения и резервного копирования. Тимашев и Баронов основали Veeam в 2006 году.

В феврале 2023 года партнеры основали в США компанию Object First. Она разрабатывает программный продукт по хранению резервных копий с защитой от вирусов-шифровальщиков для клиентов Veeam.

В 2023 году Veeam полностью свернула бизнес в России.

Напомним, российский миллиардер Василий Анисимов, бывший владелец лицензии на водочный бренд "Путинка" и холдинга недвижимости Coalco, сейчас числится гражданином Хорватии. Британские СМИ ранее сообщали, что судя по данным компании в Лондоне, Анисимов сменил гражданство с российского на хорватское еще в середине 2022 года, инвестировав в страну 11 миллионов долларов. Анисимов также имеет гражданство Доминиканской Республики.