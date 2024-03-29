Українка з Харкова змогла побачити дітей тільки через 11 років: як так сталося

Синів та дочку жінки вивіз її ексчоловік, щоб ті побачили дідуся і бабусю в Палестині, а назад відмовився повертати. Своїй коханій він запропонував роль другої дружини.

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Жительці Харкова Олені Єльміній вдалося повернути своїх синів через 11 років. Їх багато років тому вивіз до Гази і відмовився повертати її колишній чоловік-палестинець. Про це пише cursorinfo.co.il

Жінка із перших днів бойових дій на території Гази намагалася повернути на батьківщину своїх трьох дітей. 20-річний Жамаль, 19-річний Ахмед та 16-річна Саміра перебували з батьком у Газі. Згоду на їхнє повернення матері він дав лише після того, як зіткнувся з нестачею продовольства.

Старші діти Олени – Жамаль та Ахмед – нарешті зустрілися з мамою.

"Ми вже нарешті разом. На жаль, не всі, донька залишилася з батьком, він мешканець Палестини. І в останній момент він не дав дозволу на вивезення Саміри. До списків на евакуацію включили всіх і мали повернутися діти втрьох. Я до останнього вірила і чекала, що все вийде. Коли хлопці вже були на КПП і змогли зв'язатися зі мною, вони сказали, що Саміри немає. Вони розповіли, що батько не відпустив Саміру до України. Пояснив це тим, що в нас війна, до того ж країна не мусульманська і їй тут буде небезпечно", — розповідає Олена.

Чоловік вивіз дітей "щоб дідусь побачив перед смертю" і не повернув

За словами жінки, з ексчоловіком-палестинцем вона познайомилася в Харкові. Він тут навчався, а після цього залишився жити. Олена говорить, що стосунки в родині були нормальними — спочатку з'явилися сини-погодки, потім донька

"Потім усе досить різко змінилося — чоловік почав часто говорити про те, що хоче на Батьківщину, що вирішив ростити дітей відповідно до своєї релігії і що час познайомити дітей з бабусею та дідусем. Пізніше він сказав, що його батько при смерті і хоче під кінець життя побачити онуків. У дітей якраз починалися канікули, і вони з легкої руки батька теж спалахнули ідеєю про подорож. Я не могла взяти тривалу відпустку і тому відпустила їх у поїздку з батьком. Написала довіреність", — розповідає жінка.

Олена Єльміна з синами

Коли хлопцям було 8 і 9 років, а доньці 5, батько поїхав з ними до Палестини. Коли діти вже погостювали у палестинських бабусі та дідуся, чоловік заявив, що в Україну їх більше не привезе, а дружині сказав, що оскільки вона не мусульманка, то може бути лише другою дружиною.

Впродовж цих років жінка спілкувалася з дітьми, відправляла подарунки на дні народження.

Жили на вулиці і харчувалися гуманітаркою

Після нападу ХАМАС на Ізраїль восени 2023 року її діти фактично опинилися на вулиці, бо родина ексчоловіка втратила дім і всі жили фактично на пляжі (недалеко від Рафіаха), майже без грошей, навіть харчувалися однією гуманітаркою.

"Я почала бити на сполох, писати в різні інстанції. Коли я звернулася до українського посольства в Ізраїі. Можу сказати, що українські дипломати зробили неможливе — їм вдалося евакуювати моїх синів, у яких навіть не було паспортів. По забаганці батька вони вчасно не отримали документи, досягнувши повноліття. Але їх внесли до списків за свідченнями про народження, увійшли до нашого становища… Завдяки людяності дипломатів все закінчилося благополучно", —каже українка.

Олена Єльміна з синами

Донька Саміра, як і раніше, перебуває в таборі. Прямого зв'язку з нею немає, але днями брати змогли зв'язатися з нею через родичів. із Самірою лише через родича. Вона тримається і чекає, що теж зможе виїхати.

"Це було неймовірно зворушливо. Я дуже переживала, чекаючи на вокзалі", — розповіла Олена.

Нагадаємо, що у Швеції журналістка Елаф Алі під час ефіру розважальної програми "IFS — invandrare för svenskar" на національному каналі SVT назвала українок повіями. Посольство України у Швеції вимагало від ведучої вибачення.