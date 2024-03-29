Украинка из Харькова смогла увидеть детей только через 11 лет: как так случилось

Сыновей и дочь женщины вывез ее экс-супруг, чтобы те увидели дедушку и бабушку в Палестине, а обратно отказался возвращать. Своей возлюбленной он предложил роль второй жены.

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Жительнице Харькова Елене Ельминой удалось вернуть своих сыновей спустя 11 лет. Их много лет назад вывез в Газу и отказался возвращать ее бывший муж-палестинец. Об этом пишет cursorinfo.co.il

Женщина с первых дней боевых действий на территории Газы пыталась вернуть на родину своих троих детей. 20-летний Жамаль, 19-летний Ахмед и 16-летняя Самира находились с отцом в Газе. Согласие на их возвращение матери он дал только после того, как столкнулся с нехваткой продовольствия.

Старшие дети Елены — Жамаль и Ахмед — наконец-то встретились с мамой.

"Мы уже наконец-то вместе. К сожалению, не все, дочь осталась с отцом, он житель Палестины. И в последний момент он не дал разрешения на вывоз Самиры. В списки на эвакуацию включили всех и должны были вернуться дети втроем. Я до последнего верила и ждала, что все получится. Когда ребята уже были на КПП и смогли связаться со мной, они сказали, что Самиры нет. Они рассказали, что отец не отпустил Самиру в Украину. Объяснил это тем, что у нас война, к тому же страна не мусульманская и ей здесь будет опасно", — рассказывает Елена.

Мужчина вывез детей "чтобы дедушка увидел перед смертью" и не вернул

По словам женщины, с экс-супругом-палестинцем она познакомилась в Харькове. Он здесь учился, а после этого остался жить. Елена говорит, что отношения в семье были нормальными — сначала появились сыновья-погодки, потом дочь

"Потом все довольно резко изменилось — мужчина начал часто говорить о том, что хочет на Родину, что решил растить детей в соответствии со своей религией и что пора познакомить детей с бабушкой и дедушкой. Позже он сказал, что его отец при смерти и хочет под конец жизни увидеть внуков. У детей как раз начинались каникулы, и они с легкой руки отца тоже загорелись идеей о путешествии. Я не могла взять длительный отпуск и поэтому отпустила их в поездку с отцом. Написала доверенность", — рассказывает женщина.

Елена Ельмина с сыновьями

Когда ребятам было 8 и 9 лет, а дочери 5, отец поехал с ними в Палестину. Когда дети уже погостили у палестинских бабушки и дедушки, муж заявил, что в Украину их больше не привезет, а жене сказал, что поскольку она не мусульманка, то может быть только второй женой.

В течение этих лет женщина общалась с детьми, отправляла подарки на дни рождения.

Жили на улице и питались гуманитаркой

После нападения ХАМАС на Израиль осенью 2023 года ее дети фактически оказались на улице, потому что семья экс-супруга потеряла дом и все жили фактически на пляже (недалеко от Рафиаха), почти без денег, даже питались одной гуманитаркой.

"Я начала бить тревогу, писать в разные инстанции. Когда я обратилась в украинское посольство в Израиле. Могу сказать, что украинские дипломаты сделали невозможное — им удалось эвакуировать моих сыновей, у которых даже не было паспортов. По прихоти отца они вовремя не получили документы, достигнув совершеннолетия. Но их внесли в списки по свидетельствам о рождении, вошли в наше положение... Благодаря человечности дипломатов все закончилось благополучно", -говорит украинка.

Елена Ельмина с сыновьями

Дочь Самира по-прежнему находится в лагере. Прямой связи с ней нет, но на днях братья смогли связаться с ней через родственников. с Самирой только через родственника. Она держится и ждет, что тоже сможет уехать.

"Это было невероятно трогательно. Я очень переживала, ожидая на вокзале", — рассказала Елена.

Напомним, что в Швеции журналистка Элаф Али во время эфира развлекательной программы "IFS — invandrare för svenskar" на национальном канале SVT назвала украинок проститутками. Посольство Украины в Швеции требовало от ведущей извинений.