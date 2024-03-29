Архітектурна перлина початку XX століття: у Львові виставили на продаж історичну садибу (фото)

Споруду збудували в 1910-1911 роках на історичній ділянці "Вулька" в тодішній елітній заміській зоні забудови за штампом авторитетного будівничого та архітектора Кароля Турковського.

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Одна із найзагадковіших вілл Львова ŁOMNICA ("Ломниця"), споруджена на початку XX століття в стилі романтичного історизму, виставлена на продаж. Про це повідомляє Спадщина.UA у Facebook.

За право власності боролися десятки агенцій міста та інші охочі. Після юридичних процедур та тривалих перемовин, вілла нарешті відновила свою цілісність як об’єкт нерухомості та потребує власників.

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Ця садиба є однією з найцікавіших та найбажаніших приватних вілл Львова поряд із "Юлієткою", "Вєжбіцького", "Сонячною" та "На Хресті". Споруду збудували на історичній ділянці "Вулька" в тодішній елітній заміській зоні забудови.

Архітектурна перлина початку XX століття збудована в 1910-1911 роках за штампом авторитетного будівничого та архітектора Кароля Турковського. Це спільне замовлення власників земельної ділянки Станіслава Ревуцького та Яна Пфайфера, майбутніх відомих архітекторів та будівничих.

Споруда отримала три окремі входи та три планувально незалежні квартири. З’явилася можливість автономного використання трьох рівнів об'єкта та величезного льоху у цокольному рівні зокрема.

Вілла височіє як основна архітектурна домінанта на крутому схилі. Споруда, як йдеться у повідомленні, досконало вписана в місцевий рельєф. У локації був величезний фруктовий сад, а сьогодні — майже історичний парк із десятками багатолітніх дерев. За часів УРСР ніколи не проводили капітальний ремонт.

За однією з версій назву вілла отримала від Ломницького Штиту, другої за висотою вершини у Високих Татрах. За іншою ж версією найменування вілли походить від назви річки Лімниця (Ломниця, Ломніца, Łomnica), що тече на Прикарпатті. Також назва "Ломниця" була поширена і серед вілл та садибних будинків у Закопаному.

Нагадаємо, 23 березня стало відомо, що знайдений на Волині артефакт часів Русі покажуть в Національному музеї історії України. Зразок мистецтва Київської Русі, зі слів керівника Волинської археологічної експедиції, пов'язаний з визначним храмом Галицько-Волинської держави.