Невідомий маєток гетьмана Розумовського знайдено на Чернігівщині, – ЗМІ (фото, карта)

Споруда функціонувала у єдиному садово-парковому комплексі, який пов’язують із родиною останнього гетьмана України.

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Експедиція у Чернігівській області виявила кам’яницю XVIII століття, що могла бути однією зі структурних частин маєтку Кирила Розумовського, останнього гетьмана козацької України. Про це повідомляє "Україна Інкогніта".

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У селі Петрівка, що на території Ніжинського району, фахівці побачили різні пам’ятки. Зокрема вони зафіксували давній пам’ятний стовп-обеліск (найімовірніше другої половини XVIII ст.), старовинну церкву (1838 р.) та земську школу початку XX ст.

Загадкова кам’яниця XVIII століття найбільше зацікавила експертів. Як з’ясувалося пізніше, є паспорта об'єкта, ще радянських часів. У ньому зазначено, що це споруда XVII- XVIII століть, але подробиці не вказані.

Кам"яниця XVII- XVIII століть Фото: Україна Інкогніта

У заплаві річки Супій, за 900 метрів, як йдеться у повідомленні, розташоване городище периода Руси. Парк і острів зв’язує насипна дамба. Це може свідчити, як вважать фахівці, що у локації існував єдиний садово-парковий комплекс. У садибних парках XVIII – початку ХІХ століть такі "прогулянкові" дороги через ставки чи озера були надзвичайно. Масштаби парку доволі значні, а це може вказувати на функціонування чималої садиби, вірогідно із палацом. Колишні власники цих теренів теж відомі – це родина Розумовських.

Кам"яниця Фото: Україна Інкогніта

Експерти зробили висновок, що кам’яниця – це не просто давня споруда, а частина знищеного палацово-паркового комплексу, який пов’язаний із родиною останнього гетьмана України. На їхню думку, вік кам’яниці дозволяє стверджувати, що ця будівля могла бути пов’язана з самим гетьманом.

Фото: Google Maps

Видання "ЧЕline" поцікавилося в чернігівського історика Андрія Подвербного інформацією щодо можливого існування маєтку останнього козацького гетьмана у цій локації. Він розповів, що у 70-80-х роках XVIII століття село Петрівка належало до володінь Кирила Розумовського. Такі дані вказані у статистичних документах, а саме – "Описах Київського намісництва".

Нагадаємо, у листопад стало відомо, що на Волині на місці колишнього німецького госпіталю виявили стародавні знахідки. Найімовірніше, плита, якій сотня років, висіла на приміщенні єврейської школи.