"Збільшити права ТЦК": майор Олексій Гетьман розповів, як посилити фронт і армію України

Ворог переважає Україну за чисельністю живої сили, в результаті чого Силам оборони складно захищати ту чи іншу позицію. Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів Фокусу як збільшити українську армію. Серед запропонованих їм варіантів — перестати "підтримувати" ухилянтів.

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На фронті не вистачає піхоти, попри посилення мобілізації в Україні. За словами майора запасу ЗСУ та військового аналітика Олексія Гетьмана, призов збільшився, проте це не дало достатню кількість людського ресурсу. Про це він розповів у матеріалі Фокусу "На фронті не вистачає піхоти: чому пав Вугледар та що не так з мобілізацією в Україні".

За його словами, ситуація яка сталась у Вугледарі не виняткова — це стосується всього фронту. І якби було більше людей на передовій, то шансів утримати позиції було б значно більше. Адже, що більше піхоти, то простіше давати відсіч ворогу.

"Мобілізація збільшилась, але треба більше людей на фронті, бо у росіян майже 600 тисяч", — сказав Гетьман.

Він зауважив, що такій кількості противника можна протидіяти за допомогою зброї, яка повинна бути кращою, ніж у росіян. Але Україна не має такої переваги, тому необхідно, аби кількість людей хоча б приблизно зрівнялася з масою людей, які є у РФ.

Олексій Гетьман переконаний, що для того, аби змотивувати українців вступити до армії, потрібно більше в ЗМІ розповідати, що поблажливе ставлення до ухилянтів є неприпустимим. Нині ж, згідно зі статистикою, ледь не половина громадян підтримує тих, хто ухиляється від служби.

Майор вважає, що потрібно прийняти певні розпорядження, аби відповідальність за ухилення від служби була суворішою. Ба більше, необхідно збільшити права ТЦК та СП. Він наголосив, що ще можна додати пʼять-шість складників, які мають одночасно використовуватися, це й дасть результат.

Нагадаємо, 2 жовтня військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв заявив, що на фронті складна ситуація, одна з проблем чого полягає в нестачі людей. А саме спостерігається недостатня кількість піхоти для збереження позицій на передовій.

1 жовтня нардеп, член комітету Ради з нацбезпеки Роман Костенко повідомив, що в Україні погіршилася ситуація з мобілізацією. За його словами, потрібно працювати над мотивацією людей вступати до армії та знижувати мобілізаційний вік.