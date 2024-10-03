"Увеличить права ТЦК": майор Алексей Гетьман рассказал, как усилить фронт и армию Украины

Враг превосходит Украину по численности живой силы, в результате чего Силам обороны сложно защищать ту или иную позицию. Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал Фокусу как увеличить украинскую армию. Среди предложенных им вариантов — перестать "поддерживать" уклонистов.

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На фронте не хватает пехоты, несмотря на усиление мобилизации в Украине. По словам майора запаса ВСУ и военного аналитика Алексея Гетьмана, призыв увеличился, однако это не дало достаточное количество человеческого ресурса. Об этом он рассказал в материале Фокуса "На фронте не хватает пехоты: почему пал Угледар и что не так с мобилизацией в Украине".

По его словам, ситуация которая произошла в Угледаре не исключительная — это касается всего фронта. И если бы было больше людей на передовой, то шансов удержать позиции было бы значительно больше. Ведь, чем больше пехоты, тем проще давать отпор врагу.

"Мобилизация увеличилась, но надо больше людей на фронте, потому что у россиян почти 600 тысяч", — сказал Гетьман.

Он отметил, что такому количеству противника можно противодействовать с помощью оружия, которое должно быть лучше, чем у россиян. Но Украина не имеет такого преимущества, поэтому необходимо, чтобы количество людей хотя бы примерно сравнялось с массой людей, которые есть в РФ.

Алексей Гетьман убежден, что для того, чтобы смотивировать украинцев вступить в армию, нужно больше в СМИ рассказывать, что снисходительное отношение к уклонистам недопустимо. Сейчас же, согласно статистике, чуть ли не половина граждан поддерживает тех, кто уклоняется от службы.

Майор считает, что нужно принять определенные распоряжения, чтобы ответственность за уклонение от службы была более строгой. Более того, необходимо увеличить права ТЦК и СП. Он отметил, что еще можно добавить пять-шесть составляющих, которые должны одновременно использоваться, это и даст результат.

Напомним, 2 октября военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев заявил, что на фронте сложная ситуация, одна из проблем чего заключается в нехватке людей. А именно наблюдается недостаточное количество пехоты для сохранения позиций на передовой.

1 октября нардеп, член комитета Рады по нацбезопасности Роман Костенко сообщил, что в Украине ухудшилась ситуация с мобилизацией. По его словам, нужно работать над мотивацией людей вступать в армию и снижать мобилизационный возраст.