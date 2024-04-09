На сайті президента України є посилання на нелегальне онлайн-казино (відео, скриншот)

Наповнення сайту з азартними іграми, який працює з 2014 року, є винятково російськомовним. У казино стверджують, що їх ресурс є популярним у "країнах СНД".

Related video

На сайті президента України, а точніше на сторінці Офісу національної ради реформ України ("Офісу простих рішень та результатів") є посилання на нелегальне інтернет-казино. Причому сайт закладу наповнений винятково російською мовою, передає Фокус.

На сайті президента України є посилання на нелегальне онлайн-казно

Відповідну адресу як вебсторінку Офісу національної ради реформ вказали на Facebook-сторінці "Офісу простих рішень та результатів" (неурядової організації, заснованій Офісом нацради реформ).

Скріншот

Зокрема на сайті казино повідомили, що їхня діяльність на ринку азартних ігор почалася у 2014 році, і вони стали популярними у так званих "країнах СНД", Сербії, Хорватії та Казахстані. Офіційно казино зареєстроване на острові Кюрасао, що у Карибському морі.

Судячи зі змісту опису можна сказати, що це казино також працює і на території Росії. При цьому на сайті казино не вдалося знайти інформації щодо їх позиції стосовно повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Також цього ресурсу немає в Реєстрі онлайн-казино, тому його статус на українському ринку нелегальний.

Діяльність Національної ради реформ

Згідно з інформацією на сайті президента України, Національна рада реформ – це спеціальний консультативно-дорадчий орган при президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації. Головна мета діяльності Національної ради реформ полягає у забезпеченні впровадження єдиної, узгодженої державної політики реформ в Україні, запровадженні ефективного механізму взаємодії державних органів та інститутів громадянського суспільства в процесі здійснення реформ через залучення до співпраці з цих питань міжнародної спільноти, впровадження системного підходу до стратегічного планування, узгодження позицій та моніторингу реалізації реформ щодо забезпечення сталого розвитку України як передумови зростання добробуту її населення, досягнення європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина.

7 квітня журналісти-розслідувачі розповіли, що онлайн-казино прагнуть вдаватися до спекуляцій на темі війни, зокрема завдяки яскравим заголовкам вони постійно "піаряться" в ЗМІ.

Також 2 квітня Фокус писав, що президент Володимир Зеленський висловився стосовно проблеми діяльності інтернет-казино в Україні.