Готуємо заходи з контролю: Зеленський висловився про проблему онлайн-казино (відео)

За словами голови держави, СБУ, Мінцифри та інші відомства розробляють відповідні кроки для контролю над галуззю азартних ігор в онлайні.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до впровадження заходів у сфері контролю над роботою онлайн-казино, які дадуть змогу захистити інтереси українців. Про це голова держави 2 квітня заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Провів нараду з СБУ, Мінцифри, Держспецзв'язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино. Змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідний контроль над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином", — заявив Зеленський.

Минулого тижня президент України відреагував на петицію військовослужбовця щодо заборони онлайн-казино, зокрема, він доручив керівникам СБУ, Держспецзв'язку, Міністерства цифрової трансформації та секретареві РНБО представити всю аналітику щодо цього питання і запропонувати рішення.

Проблема з лудоманією у ЗСУ

28 березня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що військові, замість того, щоб інвестувати зароблені гроші в житло, програють їх у казино. Він заявив, що нібито 9 із 10 українських захисників страждають на залежність від азартних ігор (лудоманію). Командир відділення 24-ї ОШБ ЗСУ "Айдар" Станіслав Бунятов заперечив, що на такі проблеми страждають тільки "тилові" військові від нудьги.

Іншої думки дотримується командир відділення БПЛА в 59-й ОМПБр ЗСУ Павло Петриченко, який створив петицію до президента. Він заявив, що військовослужбовці, які вже третій рік перебувають далеко від своїх родин, не маючи змоги нормально відпочити й перебуваючи в умовах постійного стресу, є психологічно вразливими.

Один з українських захисників у соцмережах поділився однією історією ігор в онлайн-казино. За його словами, головний сержант підрозділу "підсів" на такі ігри та спочатку "спускав" якусь частину від зарплати, бойових, а потім узагалі всі бойові. Зрештою він позичив у побратимів близько півмільйона гривень.