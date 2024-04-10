До 2035 року кожен п'ятий українець буде пенсіонером: в Мінсоцполітиці зробили невтішний прогноз

Зараз в Україні, зазначають в Мінсоцполітики, значно погіршилася демографічна ситуація, а населення країни істотно скоротилося і найближчими роками демографічну ситуацію на краще виправити буде складно.

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В Україні через війну з РФ прогресуватиме старіння населення, а за 10 років кожен п'ятий українець може бути пенсіонером. Такий прогноз зробило Міністерство соцполітики України.

У Міністерстві зазначають, що зараз в Україні дуже низька народжуваність, що призводить до деформації статево-вікової структури населення.

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"Україна вже входить до країн з високим середнім віком населення: майже 18% населення становлять особи віком 65 років і старше.Старіння населення в країні прогресуватиме: очікується, що до 2035 року кожен п'ятий українець буде особою у віці понад 65 років", — уточнюють у Мінсоцполітики.

На низьку народжуваність в Україні зараз впливають кілька чинників. Зокрема:

ціннісні зміни, пов’язані зі зміни фокусу з кількості народжених дітей на якість їхнього утримання та виховання;

економічні чинники (рівень бідності, за даними 2021 року, становив 20,6 %, зокрема, сімей з дітьми – 22,4 %, сімей з дітьми до 3 років – 27,6 %, багатодітних сімей – 53,6 %), із початку повномасштабної російської агресії цей фактор є ключовим;

труднощі поєднання оплачуваної роботи, навчання із народженням і вихованням дітей;

зростання через війну ймовірності погіршення здоров’я, зокрема репродуктивного, внаслідок поранень і травм, відсутності належного лікування, стресів, депресивних настроїв, викликаних постійним страхом за своє життя та життя дітей і рідних;

розʼєднання сімей внаслідок мобілізації чоловіків і жінок до лав Збройних Сил України, масового виїзду жінок за кордон.

"Більшість зазначених факторів діють сукупно, створюючи синергетичний ефект і зумовлюючи для більшості українських сімей необхідність відкладати народження дитини в очікуванні більш сприятливого періоду. Однак значна частина відкладених народжень може не реалізуватися", — зазначили в відомстві.

Також в Міністерстві повідомляють, що через війну відбуваються подальші негативні зміни у шлюбно-сімейній структурі населення:

зростають частки вдів і вдівців, самотніх людей похилого віку,

сімей, у яких дітей виховує один із батьків, і сімей, у яких діти мешкають без батьків.

зростає кількість дітей, батьки яких загинули, зникли безвісти, примусово депортовані тощо.

Зараз в Україні, зазначають в Мінсоцполітики, значно погіршилася демографічна ситуація, а населення країни істотно скоротилося і найближчими роками демографічну ситуацію на краще виправити буде складно.

"Чисельність населення України в кордонах 1991 року, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, може знизитися до 28,9 млн осіб на 01 січня 2041 року і до 25,2 – на 01 січня 2051 року", — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що експерти назвали головні причини демографічної катастрофи в Україні. Призов до армії більшої кількості чоловіків віком 20 років скоротить народжуваність в Україні.