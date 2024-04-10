К 2035 году каждый пятый украинец будет пенсионером: в Минсоцполитики сделали неутешительный прогноз

Сейчас в Украине, отмечают в Минсоцполитики, значительно ухудшилась демографическая ситуация, а население страны существенно сократилось и в ближайшие годы демографическую ситуацию к лучшему исправить будет сложно.

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В Украине из-за войны с РФ будет прогрессировать старение населения, а через 10 лет каждый пятый украинец может быть пенсионером. Такой прогноз сделало Министерство соцполитики Украины.

В Министерстве отмечают, что сейчас в Украине очень низкая рождаемость, что приводит к деформации половозрастной структуры населения.

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"Украина уже входит в страны с высоким средним возрастом населения: почти 18% населения составляют лица в возрасте 65 лет и старше. Старение населения в стране будет прогрессировать: ожидается, что к 2035 году каждый пятый украинец будет лицом в возрасте более 65 лет", — уточняют в Минсоцполитики.

На низкую рождаемость в Украине сейчас влияют несколько факторов. В частности:

ценностные изменения, связанные с изменения фокуса с количества рожденных детей на качество их содержания и воспитания;

экономические факторы (уровень бедности, по данным 2021 года, составлял 20,6 %, в частности, семей с детьми — 22,4 %, семей с детьми до 3 лет — 27,6 %, многодетных семей — 53,6 %), с начала полномасштабной российской агрессии этот фактор является ключевым;

трудности совмещения оплачиваемой работы, учебы с рождением и воспитанием детей;

рост из-за войны вероятности ухудшения здоровья, в частности репродуктивного, вследствие ранений и травм, отсутствия надлежащего лечения, стрессов, депрессивных настроений, вызванных постоянным страхом за свою жизнь и жизнь детей и родных;

разъединение семей вследствие мобилизации мужчин и женщин в ряды Вооруженных Сил Украины, массового выезда женщин за границу.

"Большинство указанных факторов действуют совокупно, создавая синергетический эффект и обусловливая для большинства украинских семей необходимость откладывать рождение ребенка в ожидании более благоприятного периода. Однако значительная часть отложенных рождений может не реализоваться", — отметили в ведомстве.

Также в Министерстве сообщают, что из-за войны происходят дальнейшие негативные изменения в брачно-семейной структуре населения:

растут доли вдов и вдовцов, одиноких пожилых людей,

семей, в которых детей воспитывает один из родителей, и семей, в которых дети живут без родителей.

растет количество детей, родители которых погибли, пропали без вести, принудительно депортированы и т.п.

Сейчас в Украине, отмечают в Минсоцполитики, значительно ухудшилась демографическая ситуация, а население страны существенно сократилось и в ближайшие годы демографическую ситуацию к лучшему исправить будет сложно.

"Численность населения Украины в границах 1991 года, по оценке Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, может снизиться до 28,9 млн человек на 01 января 2041 года и до 25,2 — на 01 января 2051 года", — сообщили в ведомстве.

Напомним, что эксперты назвали главные причины демографической катастрофы в Украине. Призыв в армию большего количества мужчин в возрасте 20 лет сократит рождаемость в Украине.