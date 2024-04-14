В умовах руйнувань енергосистеми тариф на світло має покривати собівартість електроенергії, — нардеп
Враховуючи руйнування в енергосистемі внаслідок російських обстрілів тариф на світло для населення має покривати собівартість виробництва електроенергії. Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.
"Ми маємо подивитися повну реальну картину по собівартості. І населення в цій ситуації, як це не приймає, має покривати цю собівартість. Цим питанням нам треба займатися", — сказав він.
Кучеренко додав, що 11 квітня, коли був черговий масований обстріл енергосистеми, стало чорною датою в історії української енергетики через масштаб руйнувань.
"В цих умовах (значних руйнувань в енергетиці – ред.) енергоносії й відповідні тарифи мають відповідати собівартості", — пояснив він.
Нагадаємо, Міністерство енергетики вивчає можливість перегляду тарифу на електроенергію для населення.