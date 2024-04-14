В условиях разрушений энергосистемы тариф на свет должен покрывать себестоимость электроэнергии, — нардеп

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Учитывая разрушения в энергосистеме в результате российских обстрелов тариф на свет для населения должен покрывать себестоимость производства электроэнергии. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Мы должны посмотреть полную реальную картину по себестоимости. И население в этой ситуации, как это ни принимает, должно покрывать эту себестоимость. Этим вопросом нам надо заниматься", — сказал он.

Кучеренко добавил, что 11 апреля, когда был очередной массированный обстрел энергосистемы, стало черной датой в истории украинской энергетики из-за масштаба разрушений.

"В этих условиях (значительных разрушений в энергетике — ред.) энергоносители и соответствующие тарифы должны соответствовать себестоимости", — пояснил он.

Напомним, Министерство энергетики изучает возможность пересмотра тарифа на электроэнергию для населения.