Справа Гринкевичів: суд скасував арешт частини майна підозрюваних

Суд встановив, що компанія "ВТ Девелопмент" не пов'язана з інкримінованими Гринкевичу злочинами, а слідчі не надали доказів протиправної діяльності компанії. Отже, згідно з ухвалою суду, арешт не мав законних підстав і був скасований.

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Суд скасував арешт частини майна, яке фігурує у справі щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у постачанні неякісного одягу для військових. Про це стало відомо з ухвали Шевченківського районного суду міста Києва.

22 січня Печерський райсуд столиці арештував майно "ВТ Девелопмент" у межах досудового розслідування щодо контрактів Міноборони з ТОВ "Трейд лайнс рітейл" (власник Роман Гринкевич) і ТОВ "БК Сітіград" (власник Володимир Вдов’як). Власником "ВТ Девелопмент" є львів’янин Максим Станкевич. Утім, влітку 2023 року бенефіціаром компанії була дружина Ігоря Гринкевича Світлана, пише видання NGL.media.

Зокрема під арештом були:

будівля площею 3119,6 кв.м на вул. Героїв УПА, 72 у Львові;

нежитлові приміщення холодильника-розподілювача на вул. Апостола Д., 14 площею 1758,3 кв.м;

земельна ділянка площею 0,1538 га.

Під час слухання справи у суді, адвокат "ВТ Девелопмент" заявив, що ця компанія не пов'язана з договорами, які укладали компанії Гринкевича. Зрештою суд встановив, що слідчі не надали доказів протиправної діяльності "ВТ Девелопмент", а майно було придбане задовго до укладення договорів. В результаті судом було вирішено, що подальше збереження арешту майна "не виправдовується потребами досудового розслідування" і скасував його.

Ухвала Шевченківського районного суду Фото: скриншот

Справа Гринкевичів: що відомо

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа підозрюють у створенні та участі у злочинній організації, а також шахрайстві у справі про постачання одягу для ЗСУ. Їхні дії завдали державі збитків на понад 934 мільйони гривень.

Гринкевича-старшого також підозрюють у спробі дати хабар працівнику ДБР у розмірі 500 тис. доларів. Ця сума мала посприяти поверненню майна, вилученого у підконтрольних Гринкевичу компаній в процесі розслідування щодо розкрадань на закупівлях Міноборони.

Ігоря Гринкевича правоохоронці затримали 29 грудня, його сина Романа — 22 січня. Чоловіка знайшли в Одесі, він намагався втекти за кордон.

12 лютого ДБР повідомило про арешт нерухомості і транспорту членів родини Гринкевичів – дружини, сина та тещі, двох співучасників бізнесмена та підконтрольних їм товариств.