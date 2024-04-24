В Україні температура повітря підніметься до +27: де та коли буде найтепліше (карта)

У четвер прогнозується хмарна погода з проясненнями. У деяких областях очікуються невеликі дощі та туман, розповіли синоптики.

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У четвер, 25 квітня, у більшості областях України очікується потепління. Найвищою температура повітря буде на сході та півдні країни. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook.

За словами Діденко, на заході, Сумській і Харківській областях очікуються дощі, на решті території буде без опадів. Температура повітря на заході вдень буде від 9 до 13 градусів тепла, на півночі від 17 до 22, у центральних регіонах від 20 до 23, проте на Вінниччині приблизно 17 градусів тепла. У східних областях повітря прогріється до 22–26 градусів, на півдні буде від 18 до 24 градусів тепла, а в Криму +26.

"Надалі вже повинна бути людська погода, тепло, десь +15+22, на сході до +24+26 градусів. Із коливаннями, звичайно", — пояснила вона.

Синоптики "Укргідрометцентру" розповіли, що 25 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликі дощі прогнозують на північному сході, Прикарпатті та Закарпатті, а вдень помірні в західних, Житомирській, Вінницькій областях, а в Київській області пройде невеликий дощ, вдень подекуди будуть грози. На решті території України — без опадів.

Вночі та вранці можливий туман в усіх областях, крім східних. Переважатиме південно-східний вітер, у західних областях — північно-західний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря на заході вночі від 1 до 6 градусів, вдень від 9 до 14, на сході й південному сході вночі буде від 10 до 15 градусів, а вдень від 22 до 27. У решті областях буде вночі від 4 до 9 градусів, а вдень від 17 до 22.

Прогноз погоди на 25 квітня

Прогноз погоди в Києві та області

Діденко наголосила, що в Києві 25 квітня очікується від 18 до 20 градусів тепла. Натомість в "Укргідрометцентрі" розповіли, що в четвер у Київській області буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ, вдень подекуди гроза.

"Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с", — йдеться у повідомленні.

Температура повітря в регіоні вночі буде від 4 до 9 градусів, а вдень від 17 до 22. У Києві очікується від 6 до 8 градусів вночі, а вдень від 18 до 20.

Нагадаємо, вранці 24 квітня жителі Миколаївської області спостерігали "брудний дощ". Це сталося через те, що циклон на Середземному морі виніс на Балканський півострів пил та пісок із Сахари.

Синоптикиня Кіровоградського гідрометцентру Вікторія Виноградова розповіла Фокусу, що дощ з рештками жовтого піску зафіксували в Одеській, Вінницькій та Кіровоградській областях. За її словами, пил над Україною залишиться до пʼятниці, 26 квітня.