Найбільше вкрали на вікнах: при відновленні Бородянки "зникли" 20 млн грн

За даними аудиторів, ремонт пошкоджених будинків оплачували двічі. Окремі особи отримували кошти за рахунок інших платників податків.

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Державна аудиторська служба України під час ревізії Бородянської селищної ради на Київщині виявила, що державі були завдані збитки на суму 19,8 млн гривень. Ці кошти були виділені на відновлення населеного пункту, що значно постраждав під час російської окупації. Про це повідомила пресслужба Північного офісу Держаудитслужби у п'ятницю, 3 травня.

Серед основних порушень є відсутність металопластикових вікон, які мали бути встановлені в рамках відбудови регіону. Сума збитків через це склала 14 млн гривень. Крім того, ремонт вікон та дверей проводили за цінами, що були вищими за ринкові. Це призвело до неефективного використання бюджетних коштів на суму 5,2 млн гривень.

Безпосередньо на ремонт пошкоджених будинків у Бородянці за програмою "єВідновлення" держава виділила 2,6 млн гривень. Аудитори з'ясували, що аналогічну суму витратили на ті ж роботи. Тобто, одну роботу оплатили двічі. Цей підхід став причиною того, що окремі особи отримували кошти за рахунок інших платників податків.

Фахівці Держаудитслужби закликають ретельніше контролювати раніше виплати за програмою "єВідновлення", які були раніше здійснені, аби уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Інформацію про виявлені порушення аудитори передали в Офіс Генерального прокурора для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 24 січня народна депутатка Олена Шуляк повідомила, що власникам житла, які постраждали від російської агресії виплатили понад 725 мільйонів гривень.

З квітня для українців відкрили доступ до міжнародного Реєстру, де громадяни можуть реєструвати заявки про відшкодування збитків, завданих Росією. Подати заявку можна через портал "Дія".