Больше всего украли на окнах: при восстановлении Бородянки "исчезли" 20 млн грн

По данным аудиторов, ремонт поврежденных домов оплачивали дважды. Отдельные лица получали средства за счет других налогоплательщиков.

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Государственная аудиторская служба Украины во время ревизии Бородянского поселкового совета Киевской области обнаружила, что государству были нанесены убытки на сумму 19,8 млн гривен. Эти средства были выделены на восстановление населенного пункта, который значительно пострадал во время российской оккупации. Об этом сообщила пресс-служба Северного офиса Госаудитслужбы в пятницу, 3 мая.

Среди основных нарушений является отсутствие металлопластиковых окон, которые должны были быть установлены в рамках восстановления региона. Сумма убытков из-за этого составила 14 млн гривен. Кроме того, ремонт окон и дверей проводили по ценам, которые были выше рыночных. Это привело к неэффективному использованию бюджетных средств на сумму 5,2 млн гривен.

Непосредственно на ремонт поврежденных домов в Бородянке по программе "еВідновлення" государство выделило 2,6 млн гривен. Аудиторы выяснили, что аналогичную сумму потратили на те же работы. То есть, одну работу оплатили дважды. Этот подход стал причиной того, что отдельные лица получали средства за счет других налогоплательщиков.

Специалисты Госаудитслужбы призывают тщательно контролировать ранее выплаты по программе "еВідновлення", которые были ранее осуществлены, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Информацию о выявленных нарушениях аудиторы передали в Офис Генерального прокурора для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Напомним, 24 января народный депутат Елена Шуляк сообщила, что владельцам жилья, которые пострадали от российской агрессии выплатили более 725 миллионов гривен.

С апреля для украинцев открыли доступ к международному Реестру, где граждане могут регистрировать заявки о возмещении ущерба, нанесенного Россией. Подать заявку можно через портал "Дія".