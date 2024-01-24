Украинцам выплатили полмиллиарда гривен за уничтоженное имущество: как работает "еВідновлення"

Общая сумма средств, которые государство перечислило продавцам недвижимости, уже составляет более 725 миллиона гривен.

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В Украине продолжается третий этап комплексной программы восстановления жилья, в рамках которой государство предоставляет компенсацию владельцам жилья за нанесенный агрессией России ущерб. Так, 298 украинских семей уже стали владельцами нового жилья, а общая сумма госвыплат уже пересекла отметку в полмиллиарда гривен. Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Елена Шуляк.

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По ее словам, общая сумма средств, которую уже потратили по сертификатам "еВідновлення" 298 украинских семей, жилье которых разрушилось во время боевых действий, по состоянию на сейчас составляет более 725 миллиона гривен. Всего уже сформировано 2 385 жилищных сертификатов на общую сумму в 4,2 миллиарда гривен.

Как отметила Шуляк, государство уже обработало более 75% заявлений украинцев на компенсацию за поврежденное жилье, которые граждане присылали с 1 мая прошлого года. В то же время предоставление компенсации за уничтоженное жилье началось с 1 августа, и здесь уже обработали более половины заявлений от граждан.

"Эти цифры достаточно показательны, ведь люди понимают — ожидать новое жилье не нужно будет годами, поскольку заявители, подавшие заявления, например, полгода назад, уже его приобрели за средства, предоставленные государством", — рассказала она.

В то же время известно, что за поврежденное в результате российской агрессии жилье государство согласовало компенсации на общую сумму в 4 миллиарда гривен, из которых 3,4 миллиарда гривен владельцы такого жилья уже получили. Один миллиард гривен уже потрачен на необходимые товары и услуги по восстановлению.

Жилищный сертификат и компенсация в рамках программы "еВідновлення": как получить

Для этого нужно:

подать в "Дії", через ЦНАП или через нотариуса информационное сообщение и заявление на компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье;

дождаться визита специальной комиссии от органов местного самоуправления, которая обследует жилье. Визит должен состояться в течение 30 дней после подачи заявления;

открыть счет в одном из банков-партнеров ("ПриватБанк", Monobank, ПУМБ, "Ощадбанк", Sense Bank, "Райффайзен Банк" и др.);

получить решение комиссии с суммой компенсации или жилищный сертификат в "Дії";

получив жилищный сертификат нужно определиться с новым жильем и забронировать в "Дії" нужную сумму;

после этого, но до заключения договора о купле-продаже, стоит отказаться от права собственности на разрушенное жилье. Сделать это можно самостоятельно или же обратиться за помощью к нотариусу и регистратору в ЦНАПе;

после подписания договора купли-продажи, средства поступят продавцу. Это будет означать, что жилищный сертификат заявителя был реализован.

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Напомним, Кабинет министров Украины ограничил площади уничтоженного жилья, на которое выделяется компенсация. Так, произошли следующие изменения:

не более чем 150 кв. м для квартиры;

не более 200 кв. м для дома усадебного типа, садового или дачного дома.

Также напомним, что украинцам, которые получили компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье, не нужно платить налог с этих денег.