Как получить компенсацию за поврежденное в результате атаки жилье: советы адвоката

Получить компенсацию от государства по программе "єВідновлення" удается не всем. Адвокат рассказал, как повысить свои шансы на успех.

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Компенсацию от государства за поврежденное или разрушенное в результате агрессии РФ жилье в рамках программы "єВідновлення" получить удается не всем желающим. Об этом пишет Фокус в новой статье "Ремонт оплатят, но не весь. Какие компенсации доступны благодаря программе "єВідновлення"".

Чтобы получить компенсацию в рамках "єВідновлення" нужно:

Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете на портале diia.gov.ua. Выбрать услугу Компенсации за поврежденное имущество в разделе услуг "Земля, строительство и недвижимость". Выбрать объект, за который хотите получить компенсацию. Дать ответы на анкетные вопросы. Указать свой счет, на который поступит компенсация. Подписать заявление. Если у жилья есть совладельцы, они тоже должны подписать заявление.

Если право собственности на жилье зарегистрировано до 2013 года, то информация о нем может быть не в реестре прав, а в БТИ в бумажном виде, предостерегает адвокат Фото: Сергей Лысак / Telegram

Далее комиссия обработает заявление и назначит дату осмотра имущества для установления суммы компенсации. После этого комиссия установит сумму компенсации. Средства поступят на карточку "єВідновлення" заявителя. Адвокат Тарас Боровский обращает внимание на то, что подать такое заявление и получить компенсацию через "Дію" можно только при следующих условиях:

Владельцем жилья является один человек. То есть, если ваш дом имеет несколько совладельцев, то по упрощенной процедуре получить компенсацию будет трудно. Дом разрушен из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года. Для получения компенсации за жилье, разрушенное до полномасштабного вторжения, есть другие механизмы. Жилье не подлежит восстановлению. То есть с компенсацией за поврежденные, но не разрушенные до основания дома, будут возникать проблемы. Дом размещен на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий. Ведь оценивать повреждения должна комиссия в относительно спокойных условиях. Право собственности на дом есть в Государственном реестре прав. Если право собственности на ваш дом зарегистрировано до 2013 года, то информация о нем может быть не в реестре прав, а в БТИ в бумажном виде. В таком случае электронный портал "Дія" вам не поможет.

Адвокат советует брать контакты у свидетелей "прилета" по вашему дому, поскольку это может помочь получить компенсацию

Чтобы облегчить получение компенсации, человеку, в чье жилье "прилетело", важно правильно все зафиксировать. Адвокат Тарас Боровский рассказал Фокусу, каким должен быть алгоритм действий человека, чтобы повысить шансы получить выплаты от государства.

Нужно сразу вспомнить, где лежат правоустанавливающие документы на жилье. Если их можно спасти без рисков для жизни и здоровья — сделайте это. Если риски для жизни и здоровья преобладают или документы уже уничтожены — не рискуйте, документы можно восстановить. Всем владельцам недвижимого имущества в Украине лучше хранить правоустанавливающие документы в безопасном месте, сделать их скан-копии и хранить на облачных сервисах информации. То же самое касается и документов, подтверждающих личность. Вызвать полицию и ГСЧС. Полиция и ГСЧС после ликвидации опасных последствий осмотрят место происшествия и составят соответствующие документы. Если это возможно и безопасно — самостоятельно зафиксируйте повреждения. Снимите видео и фото повреждений. Есть некоторые рекомендации для таких съемок. Перед началом включите на телефоне функцию геолокационной привязки фото и видеофайлов, которые записывает ваша камера для дальнейшей фиксации в метаданных файла места происшествия. В начале видео назовите свою фамилию, имя, отчество, марку, модель, серийный номер устройства, на которое ведется съемка, время и точное место проведения съемки. По возможности демонстрируйте в кадре определенные привязки к постоянным ориентирам (общеизвестных вывесок, дорожных знаков и т.д.). Это нужно, чтобы в дальнейшем никто не поставил под сомнение место происшествия, время и причинно-следственную связь между обстрелами и разрушениями. Если вы увидите обломки/части ракеты или других предметов, которые "прилетели" в ваш дом — зафиксируйте их на фото/видео. Познакомьтесь со свидетелями происшествия и возьмите у них контактные номера телефонов. Они могут понадобиться в дальнейшем для получения от них письменных объяснений и составления протоколов осмотра места происшествия. В дальнейшем дополнительно сообщите о происшествии государственные органы через онлайн ресурсы и всеми другими доступными способами. Убедитесь, что ваши обращения были зафиксированы. Сохраняйте всю информацию, которая будет публиковаться в СМИ о событиях обстрела и повреждения вашего дома. Обратитесь к юристам, которые помогут в вашем случае.

Важно

Компенсация за поврежденное жилье: будут ли выплаты за квартиры в оккупации

Напомним, подать заявку на выплаты на капитальный ремонт поврежденной жилой недвижимости по программе "єВідновлення" теперь можно не только в приложении "Дія", но и через ЦПАУ и нотариусов. Размер компенсации на капремонт составляет до 500 тысяч гривен.

Также Фокус писал, что полученная компенсация за поврежденное или уничтоженное жилье налогом не облагается. Это предусмотрено, в частности, Налоговым кодексом, согласно которому в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика не включается сумма дохода, полученного в качестве компенсации за поврежденный/уничтоженный объект недвижимого имущества.