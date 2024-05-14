В Одесі працівник ТЦК побив дівчину милицею: в ОК "Південь" звернулися в поліцію (фото, відео)

За даними командування, опубліковані відеоматеріали шкодять мобілізації та дискредитують територіальні центри комплектування.

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Керівництво оперативного командування "Південь" звернулося із заявою до правоохоронного відомства з проханням прояснити мету й обставини створення відео, яке зняла мешканка Одеси, імовірно, під час затримання її друга поліціянтами та людьми у формі з ТЦК. Дівчина стверджує, що працівник військкомату кілька разів ударив її милицею. Про це йдеться на сторінці командування у Facebook.

За словами дівчини, вона зняла подію на телефон, а в ОК "Південь" тепер цікавляться, у чиїх інтересах записувалося відео.

"Відеоматеріали, що потрапляють у мережу, працюють на користь нашого ворога, спрямовуючись на руйнацію процесу мобілізації та дискредитацію військових із територіальних центрів комплектування та соцпідтримки", — йдеться в публікації. Повідомляється також, що спільно з правоохоронними органами вдасться "зупинити подібні недозволені дії, а також зберегти безпеку і стабільність у регіоні".

Подія за участю співробітників ТЦК в Одесі

12 травня 19-річна мешканка Одеси Антоніна Токмакова опублікувала пост в Instagram, у якому стверджувалося, що вона постраждала від дій чоловіка у військовій формі, імовірно, працівника ТЦК, біля відділення поліції. За її словами, разом із трьома знайомими вона прийшла, щоб заявити про випадок із таксистом.

У підсумку, як стверджується, поліціянти утримували молодих людей близько двох годин. Згодом інших відпустили, але одного залишили, пояснивши, що потрібно почекати співробітників ТЦК. Ті ж після прибуття заявили, що планують відвезти хлопця "переночувати на Канатну" і розібратися після.

Коли молодого чоловіка поміщали в мікроавтобус, один із представників військкомату штовхнув дівчину. Та впала, але піднялася і зафіксувала номерний знак автобуса, потім зняла обличчя водія. Після цього з відділення поліції вибіг згаданий чоловік у військовій формі (при цьому милиці були в руках, на них він не спирався) і завдав їй травм своїм допоміжним засобом для ходіння.

Чоловік у формі з милицею Автобус ТЦК

В опублікованому згодом сторіс вона сказала, що подія справді мала місце. Показала пошкодження — кілька швів на голові, забій на лобі тощо.

Постраждала одеситка Постраждала одеситка

Що кажуть у ТЦК?

14 травня в одеському ТЦК заявили, що проводять службову перевірку, і що якщо буде доведено провину співробітників установи, їх притягнуть до відповідальності.

Що кажуть у поліції?

Поліція стверджує, що дівчина у відділку поводилася агресивно, що "кидалася в бійку до поліціянтів, розбила шибку на КПП". Склали кілька протоколів: за дрібне хуліганство та непокору вимозі поліціянта.

Нагадаємо, що в Одеській області співробітник територіального центру комплектування вимагав 300 літрів пального за відстрочку від мобілізації.

Також повідомлялося про те, коли правоохоронці зможуть доставляти людей до військкоматів.