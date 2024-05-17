Загалом — 31 загиблий: з Тиси дістали тіла двох потопельників

Сьогодні прикордонники знайшли тіла двох чоловіків, які загинули, намагаючись перетнути державний кордон. Обидва потонули в річці Тиса.

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Сьогодні, 17 травня, в річці Тиса, біля румунсько-українського кордону, прикордонники виловили тіло загиблого чоловіка. Про це повідомили на сторінці ДПСУ в Facebook.

Прикордонники зазначили, що тіло знайденого чоловіка було з ознаками довготривалого перебування у воді. Про загиблого їм повідомили румунські колеги. Жодних документів на тілі не знайшли. Наразі особу загиблого встановлюють.

"Це вже 30-й трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою. Вкотре нагадуємо, не піддавайте ризикам своє життя!", — зазначили у прикордонній службі.

Буквально через годину у Telegram-каналі відомого закарпатського журналіста Віталія Глаголи з'явилось повідомлення, що у Тисі знайшли тіло ще одного потопельника.

"За інформацією від моїх джерел, тіло знайшли трішки нижче Велятинського мосту, який знаходиться неподалік міста Хуст", — написав журналіст. З огляду на фото, тіло пробуло у воді тривалий час.

Нагадаємо, раніше прикордонники розповідали, що ті, хто намагається перетнути кордон України із іншими країнами, піддають своє життя небезпеці. За час повномасштабного вторгнення Росії та проведення у зв'язку з цим загальної мобілізації наші прикордонники виявили понад 30 тіл українців, які загинули під час спроб незаконного перетину кордону. Переважну більшість загиблих було знайдено в річці Тиса, яка тече по кордону з Румунією та Угорщиною.

Також прикордонники зазначали, що Тиса, хоча і не виглядає небезпечною, але переплисти її дуже важко. Навіть вдень, а тим паче вночі, коли її і намагаються перетнути ті, хто тікають від мобілізації.