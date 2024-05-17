В общем — 31 погибший: из Тисы достали тела двух утопленников

Сегодня пограничники нашли тела двух мужчин, которые погибли, пытаясь пересечь государственную границу. Оба утонули в реке Тиса.

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Сегодня, 17 мая, в реке Тиса, возле румынско-украинской границы, пограничники выловили тело погибшего мужчины. Об этом сообщили на странице ГПСУ в Facebook.

Пограничники отметили, что тело найденного мужчины было с признаками длительного пребывания в воде. О погибшем им сообщили румынские коллеги. Никаких документов на теле не нашли. Сейчас личность погибшего устанавливают.

"Это уже 30-й трагический случай, зафиксированный при попытке пересечения границы Тисой. Еще раз напоминаем, не подвергайте рискам свою жизнь!", — значили в пограничной службе.

Буквально через час в Telegram-канале известного закарпатского журналиста Виталия Глаголы появилось сообщение, что в Тисе нашли тело еще одного утопленника.

"По информации от моих источников, тело нашли немного ниже Велятинского моста, который находится недалеко от города Хуст", — написал журналист. Судя по фото, тело пробыло в воде длительное время.

Напомним, ранее пограничники рассказывали, что те, кто пытается пересечь границу Украины с другими странами, подвергают свою жизнь опасности. За время полномасштабного вторжения России и проведения в связи с этим всеобщей мобилизации наши пограничники обнаружили более 30 тел украинцев, погибших при попытках незаконного пересечения границы. Подавляющее большинство погибших было найдено в реке Тиса, которая течет по границе с Румынией и Венгрией.

Также пограничники отмечали, что Тиса, хотя и не выглядит опасной, но переплыть ее очень трудно. Даже днем, а тем более ночью, когда ее и пытаются пересечь те, кто убегают от мобилизации.