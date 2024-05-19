Повернення справжнього тепла та подекуди дощі: синоптики дали прогноз погоди на 20 травня (карта)

У Гідрометцентрі зазначили, що 20 травня в Україні очікується мінлива хмарність, вітер буде південного напрямку швидкістю 3-8 метрів за секунду.

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В Україні завтра погода передбачається теплою, водночас переважатиме мінлива хмарність. Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

Зокрема, зазначається, що короткочасні грозові дощі можливі в більшій частині західних і північно-східних областей.

Також синоптики стверджують, що вітер передбачається переважно південним, його швидкість становитиме від 3 до 8 метрів за секунду. Щодо температури повітря 20 травня, то вона становитиме:

уночі: +8…+13 °C, у Карпатах і Кримських горах — +5…+10 °C;

удень: +21…+26 °C, у Карпатах і Кримських горах — +15…+20 °C.

Погода у Києві 20 травня

У столиці України завтра також очікується мінлива хмарність, однак опадів не передбачається. Південний вітер буде віяти зі швидкістю 3-8 м/с.

Температурні показники в області становитимуть:

вночі — +8…+13 °C,

вдень — +21…+26 °C.

У Києві температура повітря буде становити:

вночі — +10…+12 °C,

вдень — близько +25 °C.

Настання суттєвого потепління в Україні підтвердила і відома синоптикиня Наталка Діденко. При цьому вона стверджує, що стовпчики термометрів поки не сягатимуть +30 °C.

"Поки що +30-ти градусів не видно, принаймні найближчий тиждень, навколо завжди знайдеться якийсь парк чи сквер, де повіває вітерець і явно свіжіше повітря. І судячи з кількості людей із ноутбуками в ресторанах та кафе, всі ж працюють онлайн, правильно? Тому можна і без домашнього кондиціонера, тим більше вентилятора, перебути у найближчій посадці. Це не та температура, не та спека, щоб одразу бігти за пультом кондиціонера", — наголосила Діденко.

За словами синоптикині, найближчої ночі найпрохолодніше буде в західних областях, на Луганщині та на узбережжях морів, +7…+11 °C. Загалом вночі передбачається +10…+12 °C.

Раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух повідомила, що на планеті постійно змінюється клімат, а температура повітря підвищується.

Крім того, Віра Балабух розповіла про погоду влітку 2024 року. За її словами, сильної спеки впродовж цього періоду не варто чекати.