Возвращение настоящего тепла и местами дожди: синоптики дали прогноз погоды на 20 мая (карта)

В Гидрометцентре отметили, что 20 мая в Украине ожидается переменная облачность, ветер будет южного направления скоростью 3 — 8 метров в секунду.

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В Украине 20 мая погода предполагается теплой, в то же время будет преобладать переменная облачность. Об этом идет речь в сообщении Украинского гидрометцентра.

В частности отмечается, что кратковременные грозовые дожди возможны в большей части западных и северо-восточных областей.

Также синоптики утверждают, что ветер предполагается преимущественно южным, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Относительно температуры воздуха 20 мая, то она будет составлять:

ночью: +8...+13 °C, в Карпатах и Крымских горах — +5...+10 °C;

днем: +21...+26 °C, в Карпатах и Крымских горах — +15...+20 °C.

Погода в Киеве 20 мая

В столице Украины 20 мая также ожидается переменная облачность, однако осадков не предвидится. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Температурные показатели в области составят:

ночью — +8...+13 °C,

днем — +21...+26 °C.

В Киеве температура воздуха будет составлять:

ночью — +10...+12 °C,

днем — около +25 °C.

Наступление существенного потепления в Украине подтвердила и известный синоптик Наталья Диденко. При этом она утверждает, что столбики термометров пока не будут достигать +30 °C.

"Пока +30-ти градусов не видно, по крайней мере ближайшую неделю, вокруг всегда найдется какой-то парк или сквер, где дует ветерок и явно свежее воздух. И судя по количеству людей с ноутбуками в ресторанах и кафе, все же работают онлайн, правильно? Поэтому можно и без домашнего кондиционера, тем более вентилятора, находиться в ближайшей посадке. Это не та температура, не та жара, чтобы сразу бежать за пультом кондиционера", — отметила Диденко.

По словам синоптика, ближайшей ночью прохладнее всего будет в западных областях, в Луганской области и на побережьях морей, +7...+11 °C. В целом ночью предполагается +10...+12 °C.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух сообщила, что на планете постоянно меняется климат, а температура воздуха повышается.

Кроме того, Вера Балабух рассказала о погоде летом 2024 года. По ее словам, сильной жары в течение этого периода не стоит ждать.