"У години максимального споживання": в "Укренерго" оприлюднили графік відключень на завтра

В Україні 25 травня можуть застосувати аварійні відключення електрики. Але попередньо вони триватимуть лише в пікові години ввечері.

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У суботу, 25 травня, по всій території України графіки погодинних відключень діятимуть лише дві години — із 20:00 до 22:00, тобто в час максимального вечірнього споживання. Про це повідомили в компанії "Укренерго".

Енергетична компанія попередила, що відключення стосуватимуться як промислових, так і побутових споживачів. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, пообіцяли не обмежувати.

Наголошується, що віялові відключення можуть бути застосовані в разі перевищення регіонами вже визначених лімітів обсягів споживання.

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення, можна дізнатися з офіційних інформаційних ресурсів обленерго. Їх список можна подивитися за посиланням.

Як підкреслюють в "Укренерго", головною причиною застосування заходів обмеження є наслідки ракетних ударів росіян по українських електростанціях. Унаслідок п’яти масованих ракетних атак із березня по травень теплові та гідроелектростанції вже не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше.

Нагадаємо, за словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, найближчі місяці будуть складними для енергетики, адже відключення можуть статися в будь-який момент, і населенню потрібно навчитися з цим жити.

Також нагадаємо, як розповідав депутат Київської міської ради Леонід Ємець, у столиці готуються до можливих блекаутів, які можуть тривати й тиждень. Для цього було заброньоване спеціальне обладнання для виробництва електроенергії. Також у місті планують створити близько 20 локацій, які забезпечать містян водою та світлом.