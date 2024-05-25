Одесит спробував перетнути кордон на дитячому надувному матраці з "Людиною-павуком" (фото)

Маршрут чоловік проклав, скориставшись онлайн-картою, а до втечі ретельно підготувався. Однак його спроби не увінчалися успіхом.

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Аби уникнути мобілізації, деякі військовозобов'язані використовують найнеймовірніші способи, аби перетнути державний кордон України та втекти в одній із сусідніх країн. Наприклад, 28-річний одесит спробував втекти, перепливши річку Турунчук, а надалі й Дністер, повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

Такий туристичний маршрут чоловік обрав для себе особисто, користуючись онлайн-картою. Для подолання водної перешкоди він купив дитячий надувний матрац із зображенням Людини-павука, ласти та зібрав невеликий рюкзак.

Чоловіка виявив наряд прикордонників під час патрулювання річки Фото: ДПСУ

Однак домогтися бажаного йому не вдалося, оскільки прикордонники Білгород-Дністровського загону, патрулюючи ділянку кордону на катері, виявили і затримали плавця.

За спробу незаконного перетину державного кордону на жителя Одеси складено протокол про адміністративне правопорушення ст. 204-1 КУпАП. Справу скеровано до суду.

За останню добу це — не перший інцидент у прикордонні. На Закарпатті двоє чоловіків, які мали намір втекти до Румунії, напали на співробітника ДПСУ та відібрали в нього табельну зброю. Після цього зловмисникам вдалося перетнути державний кордон України, і підмога, яка прибула на місце інциденту, вже не змогла їм перешкодити.

Раніше Фокус писав про те, що житель Харківської області за 9 тис. доларів переправляв ухильників до Росії.