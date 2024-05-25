Одессит попытался пересечь границу на детском надувном матрасе с "Человеком-пауком" (фото)

Маршрут мужчина проложил, воспользовавшись онлайн-картой, а к побегу тщательно подготовился. Однако его попытки не увенчались успехом.

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Чтобы избежать мобилизации, некоторые военнообязанные используют самые невероятные способы, лишь бы пересечь государственную границу Украины и скрыться в одной из соседних стран. Например, 28-летний одессит попытался сбежать, переплыв реку Турунчук, а в дальнейшем и Днестр, сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

Такой туристический маршрут мужчина избрал для себя лично, пользуясь онлайн-картой. Для преодоления водной преграды он купил детский надувной матрас с изображением Человека-паука, ласты и собрал небольшой рюкзак.

Мужчину обнаружил наряд пограничников во время патрулирования реки Фото: ГПСУ

Однако добиться желаемого ему не удалось, поскольку пограничники Белгород-Днестровского отряда, патрулируя участок границы на катере, обнаружили и задержал пловца.

За попытку незаконного пересечения государственной границы на жителя Одессы составлен протокол об административном правонарушении ст. 204-1 КУоАП. Дело направлено в суд.

За последние сутки это – не первый инцидент в приграничье. На Закарпатье двое мужчин, которые намеревались сбежать в Румынию, напали на сотрудника ГПСУ и отобрали у него табельное оружие. После этого злоумышленникам удалось пересечь государственную границу Украины, и подмога, прибывшая на место инцидента, уже не смогла им воспрепятствовать.

Ранее Фокус писал о том, что житель Харьковской области за 9 тыс. долларов переправлял уклонистов в Россию.