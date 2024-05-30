Два іспити: в уряді розповіли, що треба для набуття українського громадянства
Претендентам на отримання українського громадянства, як визначили в Кабміні, потрібно буде відповісти на 25 питань з історії та вирішити 20 "конституційних" завдань.
Особи, які збираються отримати громадянство України, мають скласти іспити з основ Конституції та історії країни. Про це інформує міністерство освіти та науки.
Як повідомляється, зазначене рішення ухвалено урядом і стосується іноземців та осіб без громадянства. Також ця "процедура" передбачена для тих, хто вже набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит. Це пов'язано з відтермінуванням у зв'язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо, — наголосили у МОН.Важливо
Реалізація проведення іспитів потребуватиме подальшого ухвалення та впровадження низки наказів та положень, адже наразі ухвалено лише принципове рішення, — пояснили у міністерстві .
Реєстрація та порядок складання іспитів
Для реєстрації на іспити необхідно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі. Детальний алгоритм буде опублікований згодом, пообіцяли в профільному відомстві.
Іспити включатимуть 20 завдань з основ Конституції України та 25 завдань з історії України.
Самі іспит, для забезпечення прозорості, фіксуватимуть на відео. У разі успішного складання "тестів" його учасники отримають відповідні сертифікати.
Нагадаємо, наприкінці січня у Державній міграційній службі заявили, що законопроєкт про множинне громадянство дозволить отримати українське громадянство деяким росіянам.
Також нагадаємо, що нещодавно 7% українців, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії, зізналися в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), що вже мають громадянство іншої країни. Кожний восьмий вже подав документи та чекає на рішення.