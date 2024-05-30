Два экзамена: в правительстве рассказали, что нужно для получения украинского гражданства
Претендентам на получение украинского гражданства, как определили в Кабмине, нужно будет ответить на 25 вопросов по истории и решить 20 "конституционных" задач.
Лица, которые собираются получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции и истории страны. Об этом информирует министерство образования и науки.
Как сообщается, указанное решение принято правительством и касается иностранцев и лиц без гражданства. Также эта "процедура" предусмотрена для тех, кто уже получил гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен. Это связано с отсрочкой в связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т.д., — отметили в МОН.Важно
Реализация проведения экзаменов потребует дальнейшего принятия и внедрения ряда приказов и положений, ведь сейчас принято лишь принципиальное решение, — пояснили в министерстве.
Регистрация и порядок сдачи экзаменов
Для регистрации на экзамены необходимо создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме. Детальный алгоритм будет опубликован позже, пообещали в профильном ведомстве.
Экзамены будут включать 20 заданий по основам Конституции Украины и 25 заданий по истории Украины.
Сами экзамен, для обеспечения прозрачности, будут фиксировать на видео. В случае успешной сдачи "тестов" его участники получат соответствующие сертификаты.
Напомним, в конце января в Государственной миграционной службе заявили, что законопроект о множественном гражданстве позволит получить украинское гражданство некоторым россиянам.
Также напомним, что недавно 7% украинцев, которые выехали за границу из-за полномасштабного вторжения России, признались в опросе Киевского международного института социологии (КМИС), что уже имеют гражданство другой страны. Каждый восьмой уже подал документы и ждет решения.