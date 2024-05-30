Два экзамена: в правительстве рассказали, что нужно для получения украинского гражданства

Претендентам на получение украинского гражданства, как определили в Кабмине, нужно будет ответить на 25 вопросов по истории и решить 20 "конституционных" задач.

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Лица, которые собираются получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции и истории страны. Об этом информирует министерство образования и науки.

Как сообщается, указанное решение принято правительством и касается иностранцев и лиц без гражданства. Также эта "процедура" предусмотрена для тех, кто уже получил гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен. Это связано с отсрочкой в связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т.д., — отметили в МОН.

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Реализация проведения экзаменов потребует дальнейшего принятия и внедрения ряда приказов и положений, ведь сейчас принято лишь принципиальное решение, — пояснили в министерстве.

Регистрация и порядок сдачи экзаменов

Для регистрации на экзамены необходимо создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме. Детальный алгоритм будет опубликован позже, пообещали в профильном ведомстве.

Экзамены будут включать 20 заданий по основам Конституции Украины и 25 заданий по истории Украины.

Сами экзамен, для обеспечения прозрачности, будут фиксировать на видео. В случае успешной сдачи "тестов" его участники получат соответствующие сертификаты.

Напомним, в конце января в Государственной миграционной службе заявили, что законопроект о множественном гражданстве позволит получить украинское гражданство некоторым россиянам.

Также напомним, что недавно 7% украинцев, которые выехали за границу из-за полномасштабного вторжения России, признались в опросе Киевского международного института социологии (КМИС), что уже имеют гражданство другой страны. Каждый восьмой уже подал документы и ждет решения.