Кто из россиян сможет получить украинское гражданство: ответ миграционной службы

Россияне, выехавшие из РФ до 24 февраля 2022 года, имели достаточно времени для того, чтобы обратиться в миграционную службу и оформить статус беженца или воспользоваться другой процедурой, если имели украинские корни, рассказала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

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Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко заявила, что законопроект о множественном гражданстве позволит некоторым россиянам получить украинское гражданство. Об этом она сообщила в интервью изданию "Бабель".

"Этим проектом мы помогаем прежде всего наиболее уязвимым категориям. С нашей точки зрения, это военнослужащие, которые воюют за Украину или положили за нее жизнь", — сказала Наталья Науменко.

По ее словам, семьи таких военных также имеют все права для того, чтобы получить гражданство Украины.

Зато Науменко рассказала, что те россияне, которые выехать из РФ по политическим мотивам до 24 февраля 2022 года, имели достаточно времени для того, чтобы обратиться в миграционную службу и урегулировать свои вопросы, а именно оформить статус беженца или, если имели украинские корни, могли воспользоваться другой процедурой. Однако были и такие люди, которые получили украинское гражданство в 2012 году, однако не избавились от российского, в результате чего они потеряли гражданство Украины.

Также она отметила, что законопроект также регулирует вопросы защиты населения на временно оккупированных территориях. В частности, в нем прописано, что Украина не признает насильственную выдачу российского паспорта, поэтому оснований для потери гражданства Украины в таком случае нет.

"Если мы говорим о людях, которые взяли российский паспорт, занимали ответственные должности на оккупированных территориях, были коллаборационистами, — это уже вопрос правоохранительных органов", — добавила она.

Законопроект о множественном гражданстве

22 января на сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект о множественном гражданстве "О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины". Проект закона был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленский.

Этот законопроект предусматривает предоставление гражданам некоторых стран возможности приобретать украинское гражданство в упрощенном порядке. Также в документе содержится информация об основаниях потери гражданства Украины.

Напомним, 16 января в СМИ сообщили, что россияне начали массово подавать документы на оформление паспорта Молдовы.