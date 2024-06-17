В Одесі під час шторму дівчину змило у море, — соцмережі (відео)

Шокуюче відео з'явилось в місцевих соцмережах. Але без жодних подробиць.

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У Одесі під час шторму змило з пірса людину. Відео з'явилось у місцевих пабліках, без позначок, де саме в Одесі, чи на Одещині це сталось і коли. Також невідомо, чи вижив "герой" ролику.

На шокуючому відео видно, як скоріш за все молода дівчина, адже ідентифікувати людину в ролику неможливо, біжить по пірсу, який заливає хвилями, поки її друзі знімають відео.

Одна хвиля збиває дівчину з ніг, поки вона намагається піднятись, інші хвилі змивають її у море.

Людину в Одесі змило хвилями у море

Наразі ДСНС, чи Нацполіція не повідомляли про інцидент.

Нагадаємо, 2 червня під час шторму в одеській Аркадії змило в море 20-річну лейтенантку поліції з Рівненської області. Дівчина позувала для фото на пірсі, коли високі хвилі затягнули її у море. Друзі, які були з дівчиною, нічим не змогли їй допомогти. Інцидент потрапив на камери відеоспостереження.

Її шукали водолази-рятувальники, також обстежували берегову смугу. Спочатку спецслужби повідомляли, що вона зникла. Але через три дні пресслужба ДСНС повідомила, що поліцейська загинула.

Її тіло знайшли на відстані близько 1 км від берега. Водолазам під час пошуків доводилось працювати у важких умовах, адже шторм не вщухав.

"Неподалік від місця, де сталася трагедія, водолази виявили тіло потопельниці. Ще раз закликаємо дотримуватися правил безпеки під час перебування біля водойм! Пам'ятайте, один неправильний крок може коштувати вам життя!" — було сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 28 травня в окупованому Маріуполі спостерігали дивне явище: там море на сотні метрів відійшло від берега. Повідомляється, що те саме сталось у російському Таганрозі.