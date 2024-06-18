Топменеджер АСР Паттон, який може передати росіянам зерновий термінал в Одесі, шукає підтримки у Шурми з Офісу президента - ЗМІ

Related video

Джон Паттон, регіональний директор іноземного фонду Argentem Creek Partners (ACP), який може віддати під контроль росіянину Важа Джаши портову інфраструктуру в Одесі, зустрічався із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою. Про це пише у розслідуванні "РБК-Україна", передає Гордон.UA.

Видання нагадує, що 20 грудня 2022 р. ACP несподівано для холдингу GNT Group (зерновий термінал в Одеському порту) почав примусове стягнення боргу. Власники холдингу заявили про рейдерське захоплення бізнесу, його знецінення та спробу кулуарного перепродажу фондом ACP третій стороні. Попри це вони підтвердили свої борги та готовність їх повернути.

Зазначається, що інтереси ACP в Україні представляють юркомпанії Hillmont Partners та "Мельник і Арцишевський". Їх адвокати мають близькі зв’язки з партією "Слуга народу" та низкою львівських суддів, стверджують журналісти.

"Досить сумнівні суддівські рішення у конфлікті супроводжували такі ж спірні рішення Мінюсту на користь ACP, додає автор статті Артем Горовенко. — Але найбільші успіхи у суддівських спорах у фонду розпочались з осені 2023 року. У лютому 2024 року… Джон Паттон навіть похвалився у ЗМІ, що "Українська влада знає про нашу справу і зацікавлена допомогти… За даними видання Latifundist, це питання також лежить на столі у посольстві США".

Журналіст зауважує, що інші ЗМІ вже звертались до ACP, ОПУ та ОГПУ з запитами щодо того, з ким та коли зустрічались представники Argentem з службовими особами та яку саме підтримку обіцяли чиновники фонду. Відповідь на запити надали тільки в Офісі генпрокурора.

У свою чергу, "РБК-Україна" наводить дані, що приблизно вісім місяців тому (у вересні-жовтні 2023 року) Джон Паттон зустрівся з заступником глави Офісу президента Ростиславом Шурмою.

Видання також нагадало, що у листопаді 2022 року, до того, як АСР розпочав примусове стягнення боргу, представники фонду зустрічалися у Відні з народним депутатом та головою фракції СН Давидом Арахамією.

"Про що Паттон міг кулуарно домовлятися з представниками влади невідомо. Зате широкого розголосу набула інформація про співпрацю фонду з росіянами", – йдеться у розслідуванні.

Зокрема журналіст знайшов низку нових даних про бізнесмена Джаши Важа Енріковича – громадянина Росії та США, власника молдавської Trans-Oil Group of Companies, якому іноземний фонд зараз може передати в управління зерновий термінал GNT Group в Одесі.

Із посиланням на інформацію ЗМІ він зазначає , що у кінці квітня ACP намагався поставити директором компанії "Олімпекс Купе Інтернейшнл" (входить в GNT Group) Андрія Науменка. Він є керівником компанії "Грейн Інвест Україна", бенефіціаром якої на той момент був Джаши. Після скандалу з виявленням російського громадянства у Джаши, бенефіціаром "Грейн Інвест Україна" став Науменко.

На даний момент, за інформацією автора статті, в Україні Джаши належать ТОВ "Пвдтрейд" та ТДВ "Ренійський елеватор". Також раніше він значився бенефіціаром ТОВ "Рені-Лайн", ТОВ "ТД "Медіана".

Видання наголошує, що в історії змін в українському Держреєстрі до 2018 року Джаши вказаний як бенефіціар "Рені-Лайн" у статусі громадянина РФ. В ТДВ "Ренійський елеватор" у 2019 р. він був видалений як бенефіціар з російською пропискою. А замість того з’явився запис, що він є власником компанії як громадянин США.

Як пише "РБК-Україна", у 2019-2021 рр. бізнесмен Джаши на розвиток групи Trans-Oil отримав інвестиції в щонайменше 20 млн EUR від Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), який був створений Росією. У 2019 р. росіяни перенесли штаб-квартиру з Москви до Будапешту (Угорщина). За даними США, присутність МІБ у Будапешті дозволяла Росії посилити свою розвідувальну присутність у Європі. У квітні 2023 р. США ввели проти банку блокуючі санкції. У результаті штаб-квартиру МІБ повернули до Москви.

Крім того, син Джаши Тамаз Ваджа, один з топ-менеджерів Trans-Oil, також є генеральним директором заснованого у березні 2023 році російського ТОВ "Юністарз" (розробка ПЗ), пише журналіст. За його даними, сестра Важа – Джаши Марина Енріківна, громадянка РФ, працювала ведучою на державній радіостанції "Голос Росії" та пропагандистському телеканалі Russia Today.