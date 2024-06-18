Топ-менеджер АСР Паттон, который может передать россиянам зерновой терминал в Одессе, ищет поддержки у Шурмы из Офиса президента — СМИ

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Джон Паттон, региональный директор иностранного фонда Argentem Creek Partners (ACP), который может отдать под контроль россиянину Важа Джаши портовую инфраструктуру в Одессе, встречался с заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой. Об этом пишет в расследовании "РБК-Украина", передает Гордон.UA.

Издание напоминает, что 20 декабря 2022 г. ACP неожиданно для холдинга GNT Group (зерновой терминал в Одесском порту) начал принудительное взыскание долга. Владельцы холдинга заявили о рейдерском захвате бизнеса, его обесценивании и попытке кулуарной перепродажи фондом ACP третьей стороне. Несмотря на это они подтвердили свои долги и готовность их вернуть.

Отмечается, что интересы ACP в Украине представляют юркомпании Hillmont Partners и "Мельник и Арцишевский". Их адвокаты имеют близкие связи с партией "Слуга народа" и рядом львовских судей, утверждают журналисты.

"Достаточно сомнительные судейские решения в конфликте сопровождали такие же спорные решения Минюста в пользу ACP, добавляет автор статьи Артем Горовенко, — Но наибольшие успехи в судейских спорах у фонда начались с осени 2023 года. В феврале 2024 года... Джон Паттон даже похвастался в СМИ, что "Украинская власть знает о нашем деле и заинтересована помочь... По данным издания Latifundist, этот вопрос также лежит на столе в посольстве США".

Журналист отмечает, что другие СМИ уже обращались к ACP, ОПУ и ОГПУ с запросами о том, с кем и когда встречались представители Argentem с должностными лицами и какую именно поддержку обещали чиновники фонда. Ответ на запросы предоставили только в Офисе генпрокурора.

В свою очередь, "РБК-Украина" приводит данные, что примерно восемь месяцев назад (в сентябре-октябре 2023 года) Джон Паттон встретился с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой.

Издание также напомнило, что в ноябре 2022 года, до того, как АСР начал принудительное взыскание долга, представители фонда встречались в Вене с народным депутатом и главой фракции СН Давидом Арахамией.

"О чем Паттон мог кулуарно договариваться с представителями власти неизвестно. Зато широкую огласку получила информация о сотрудничестве фонда с россиянами", — говорится в расследовании.

В частности журналист нашел ряд новых данных о бизнесмене Джаши Важа Энриковича — гражданине России и США, владельце молдавской Trans-Oil Group of Companies, которому иностранный фонд сейчас может передать в управление зерновой терминал GNT Group в Одессе.

Со ссылкой на информацию СМИ он отмечает , что в конце апреля ACP пытался поставить директором компании "Олимпикс Купе Интернейшнл" (входит в GNT Group) Андрея Науменко. Он является руководителем компании "Грейн Инвест Украина", бенефициаром которой на тот момент был Джаши. После скандала с выявлением российского гражданства у Джаши, бенефициаром "Грейн Инвест Украина" стал Науменко.

На данный момент, по информации автора статьи, в Украине Джаши принадлежат ООО "Пвдтрейд" и ОДО "Ренийский элеватор". Также ранее он числился бенефициаром ООО "Рени-Лайн", ООО "ТД "Медиана".

Издание отмечает, что в истории изменений в украинском Госреестре до 2018 года Джаши указан как бенефициар "Рени-Лайн" в статусе гражданина РФ. В ОДО "Ренийский элеватор" в 2019 г. он был удален как бенефициар с российской пропиской. А вместо этого появилась запись, что он является владельцем компании как гражданин США.

Как пишет "РБК-Украина", в 2019-2021 гг. бизнесмен Джаши на развитие группы Trans-Oil получил инвестиции в не менее 20 млн EUR от Международного инвестиционного банка (МИБ), который был создан Россией. В 2019 г. россияне перенесли штаб-квартиру из Москвы в Будапешт (Венгрия). По данным США, присутствие МИБ в Будапеште позволяло России усилить свое разведывательное присутствие в Европе. В апреле 2023 г. США ввели против банка блокирующие санкции. В результате штаб-квартиру МИБ вернули в Москву.

Кроме того, сын Джаши Тамаз Ваджа, один из топ-менеджеров Trans-Oil, также является генеральным директором основанного в марте 2023 года российского ООО "Юнистарз" (разработка ПО), пишет журналист. По его данным, сестра Важа — Джаши Марина Энриковна, гражданка РФ, работала ведущей на государственной радиостанции "Голос России" и пропагандистском телеканале Russia Today.