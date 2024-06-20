Ухилянт з Одеси переодягнувся бабусею, аби потягом дістатися до кордону зі Словаччиною (відео)

Чоловіка, нарядженого жінкою, викрили у потязі. Це, як інформують прикордонники, була вже друга спроба незаконно дістатися до кордону.

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Під час перевірочних заходів пасажирів потяга "Київ – Ужгород" оперативні співробітники Чопського прикордонного загону виявили в одному з вагонів підозрілу особу. Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.

Особа була вдягнена у жіночий одяг з квітчастою хусткою та окуляри, але за зовнішнім виглядом нагадувала чоловіка. На вимогу правоохоронців надати документи, "бабуся" відповіла, що не має при собі жодних.

Коли ж "ряженого" у літню жінку чоловіка викрили, він зізнався, що замаскувався таким чином, аби дістатися Ужгорода, а звідти вже – українсько-словацького кордону.

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Прикордонники встановили, що це вже була друга спроба незаконно дістатися кордону. На початку червня його вже затримували військовослужбовці відділу прикордонної служби "Ужгород". Тоді чоловік склав собі маршрут до державного рубежу за онлайн картами, утім скористатися ним не встиг. Під час проведення перевірочних заходів його затримав прикордонний наряд. Цього разу одесит діяв за аналогічним планом, але додатково ще й замаскувався.

Щодо чоловіка склали адміністративний протокол за ч.2 ст.204 КУпАП "Спроба незаконного перетинання державного кордону України". За вчинене йому доведеться відповідати у суді.

Нагадаємо, що залізничні станції Ворохта, Татарів і Вороненка у Івано-Франківській області, куди прибуває чимало пасажирських потягів з різних регіонів України, патрулюють прикордонники та шукають там ухилянтів.