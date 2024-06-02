Склався вдвоє: ДПСУ затримала ухилянта, якого ледь знайшли під сидінням буса (відео)

Чоловік сплатив $3 тисячі, щоб опинитись під сидінням мікроавтобуса, пояснили прикордонники. Щоб його звідти витягнути, довелось демонтувати частину пасажирського салону.

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Українця призовного віку затримали на контрольно-пропускному пункті "Смільниця" у Львівській області. Чоловік ховався у сидінні мікроавтобуса, і щоб його звідти витягнути довелось демонтувати частину салону. Про деталі інциденту з громадянином, який намагався ухилитись від мобілізації, розповіли у Telegram-каналі Державної прикордонної служби (ДПСУ).

Пресслужба відомства пояснила, що ухилянта виявили військовослужбовців 7-ого Карпатського прикордонного загону. Прикордонники вирішили детально обшукати пасажирський мікроавтобус Renault. У пасажирському відділенні демонтували сидіння і побачили вміст порожнини під одним з них. З-під сидіння піднявся 26-річний чоловік, який намагався незаконно перетнути кордон, щоб уникнути потрапляння у військо, ідеться у дописі.

Ім'я затриманого громадянина ДПСУ не називає. Натомість вказує, що це — житель Рівненщини. Чоловік домовився з водієм, який за 3 тис. дол. пообіцяв довезти його до Німеччини. Щоб довезти "клієнта" до місця призначення, його "втиснули" у порожнину під сидіннями, свідчать кадри, зняті на місці подій.

Прикордонники наголосили, що і водій, і незаконний пасажир будуть відповідати перед законом. Водій — за ст. 332 Кримінального кодексу, згідно з якою за незаконне переправляння через кордон покарають колонією на термін від трьох до п'яти років. "Клієнту" загрожує адміністративна відповідальність за ухилення від мобілізації: статтю пресслужба ДПСУ не назвала. Раніше Фокус писав, що за таке правопорушення громадянина можуть оштрафувати на 43-51 тис. грн.

Зазначимо, у квітні спікер ДПСУ Андрій Демченко розповів про найоригінальніші вигади ухилянтів, які намагались втекти за кордон. Посадовець розповів, як чоловіки перевдягаються у жіночий одяг, ховають у бебі-боксах або у контейнерах для перевезення запасного колеса. Найпопулярнішим напрямком для втечі є річка Тиса. З його слів, переправлянням через цю водну перешкоду займались майже 400 злочинних угрупувань. Водночас цей напрямок є смертельним: протягом двох років війни там виловили 30 тіл ухилянтів.

Нагадуємо, Нацполіція розповіла про махінацію для ухилення від мобілізації, якій клієнти платили 10 тис. за можливість побувати у психіатричній лікарні. Тим часом в ГУР Міноборони застерегли від російських ІПСО у TikTok, в яких ухилянтів протиставляють бійцям ЗСУ.