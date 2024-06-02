Сложился вдвое: ГПСУ задержала уклониста, которого едва нашли под сиденьем буса (видео)

Мужчина заплатил $3 тысячи, чтобы оказаться под сиденьем микроавтобуса, пояснили пограничники. Чтобы его оттуда вытащить, пришлось демонтировать часть пассажирского салона.

Related video

Украинца призывного возраста задержали на контрольно-пропускном пункте "Смильница" во Львовской области. Мужчина прятался в сиденье микроавтобуса, и чтобы его оттуда вытащить, пришлось демонтировать часть салона. О деталях инцидента с гражданином, который пытался уклониться от мобилизации, рассказали в Telegram-канале Государственной пограничной службы (ГПСУ).

Пресс-служба ведомства пояснила, что уклониста обнаружили военнослужащие 7-ого Карпатского пограничного отряда. Пограничники решили детально обыскать пассажирский микроавтобус Renault. В пассажирском отделении демонтировали сиденья и увидели содержимое полости под одним из них. Из-под сиденья поднялся 26-летний мужчина, который пытался незаконно пересечь границу, чтобы избежать попадания в армию, говорится в заметке.

Имя задержанного гражданина ГПСУ не называет. Зато указывает, что это — житель Ровенской области. Мужчина договорился с водителем, который за 3 тыс. долл. пообещал довезти его до Германии. Чтобы довезти "клиента" до места назначения, его "втиснули" в полость под сиденьями, свидетельствуют кадры, снятые на месте событий.

Пограничники отметили, что и водитель, и незаконный пассажир будут отвечать перед законом. Водитель — по ст. 332 Уголовного кодекса, согласно которой за незаконную переправку через границу накажут колонией на срок от трех до пяти лет. "Клиенту" грозит административная ответственность за уклонение от мобилизации: статью пресс-служба ГПСУ не назвала. Ранее Фокус писал, что за такое правонарушение гражданина могут оштрафовать на 43-51 тыс. грн.

Отметим, в апреле спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал о самых оригинальных выдумках уклонистов, которые пытались сбежать за границу. Чиновник рассказал, как мужчины переодеваются в женскую одежду, прячут в бэби-боксах или в контейнерах для перевозки запасного колеса. Самым популярным направлением для побега является река Тиса. По его словам, переправкой через эту водную преграду занимались почти 400 преступных группировок. В то же время это направление является смертельным: в течение двух лет войны там выловили 30 тел уклонистов.

Напоминаем, Нацполиция рассказала о махинации для уклонения от мобилизации, которой клиенты платили 10 тыс. за возможность побывать в психиатрической больнице. Между тем в ГУР Минобороны предостерегли от российских ИПСО в TikTok, в которых уклонистов противопоставляют бойцам ВСУ.